Приватизация квартиры: как самостоятельно оформить жилье в 2026 году

Недвижимость в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут самостоятельно оформить в собственность квартиру из государственного или коммунального жилищного фонда. Для этого не обязательно обращаться к посредникам, однако придется собрать необходимые документы и обратиться в орган приватизации. Ошибки в документах могут затянуть процедуру.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на 24 Канал.

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Как приватизировать квартиру самостоятельно

В 2026 году приватизировать квартиру можно без привлечения посредников. Для этого жильцу нужно обратиться в орган приватизации по месту жительства — в зависимости от общины это может быть ЦНАП или соответствующее подразделение местного совета.

Речь идет о жилье государственного или коммунального фонда, которое человек занимает на законных основаниях. В ходе процедуры проверяются документы на квартиру и право жильцов на бесплатную приватизацию.

Воспользоваться правом на бесплатную приватизацию можно только один раз. При этом передача жилья на безвозмездной основе осуществляется в пределах установленной нормы площади. Если квартира превышает эту норму, за избыточные квадратные метры может потребоваться доплата.

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Какие документы необходимы

Для приватизации квартиры необходимо подготовить заявление и документы жильцов. В частности, понадобятся:

паспорта совершеннолетних жильцов;

идентификационные коды;

документ о составе семьи или перечень зарегистрированных лиц;

технический паспорт на квартиру;

ордер на жилье или соответствующий договор;

документ, подтверждающий, что право на бесплатную приватизацию ранее не использовалось.

Если в квартире зарегистрировано несколько совершеннолетних лиц, требуется их письменное согласие. Если среди жильцов есть дети, при приватизации должны быть учтены их жилищные права.

Что делать, если нет ордера

Потеря ордера не означает, что приватизировать квартиру уже невозможно. Сначала стоит обратиться в предприятие, обслуживающее дом, или в местный архив — там может храниться копия документа или информация о его выдаче.

Если восстановить ордер не удалось, законность проживания в квартире при определенных обстоятельствах можно подтвердить другими документами или через суд.

Куда подавать документы

Собранный пакет документов подают в орган приватизации по месту жительства. Конкретный орган зависит от того, кому принадлежит жилой фонд и как в соответствующей общине организована процедура.

После принятия решения о приватизации жилье переходит в собственность граждан, а право собственности должно быть надлежащим образом зарегистрировано.

То есть посредник для приватизации не нужен: жилец может пройти процедуру самостоятельно, если у него есть законные основания для приватизации и все необходимые документы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что продать квартиру с долгами в Украине станет сложнее из-за новых правил оформления недвижимости. С 23 октября 2026 года реестры будут автоматически проверять, чи фигурирует собственник в Едином реестре должников. Это может повлиять на продажу, дарение, обмен и другие операции с жильем.

Также Новини.LIVE писали, что арендатора нельзя просто выселить из квартиры, если владелец решил сменить замки или требует освободить жилье. При наличии договора аренды арендодатель должен соблюдать установленную процедуру и сроки уведомления. Принудительное выселение без законных оснований может быть обжаловано.