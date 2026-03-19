Приватизувати житло за новими правилами зможуть лише 4 категорії українців

Панельний будинок у Києві.

В Україні вступає в дію масштабне оновлення житлової політики, яке змінить сам підхід до державного житла. Безплатна приватизація більше не буде доступною для всіх, як це було десятиліттями. Частина людей збереже це право, але для більшості механізм фактично зникне. Водночас держава пропонує нові способи отримання житла, орієнтовані на майбутнє.

Як розповіла голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, після змін безплатну приватизацію залишать лише для чотирьох категорій, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "24 Канал".

Читайте також:

Це військові та їхні родини, працівники ДСНС, поліцейські та діти-сироти. Для решти громадян шлях до власного житла через державу тепер лежатиме через користування, а не володіння.

Якщо ви вже почали процес оформлення документів, у вас буде час його завершити — нові обмеження вступлять в силу лише через рік після того, як в Україні скасують воєнний стан.

Чому скасували приватизацію житла для більшості

За словами Шуляк, система, яка діяла з 90-х, втратила баланс справедливості.

"Хтось приватизував невелику квартиру, хтось — житло в центрі, а хтось взагалі нічого. Принцип справедливості вже тоді був порушений", — наголосила вона.

Також держава фіксувала випадки зловживань.

"Були ситуації, коли житло приватизовували, продавали, а потім знову отримували державне", — зазначила депутатка.

Що буде замість приватизації житла

Замість того, щоб роздавати квартири, держава хоче стати великим орендодавцем. Основний акцент зміщується на соціальну оренду, де плата залежатиме не від ринкових апетитів, а від реального доходу сім’ї.

Також з’являться спеціальні неприбуткові оператори, які будуватимуть житло саме під таку оренду.

"Оператори соціального житла працюватимуть за європейською моделлю та розширюватимуть фонд", — пояснює Шуляк.

Для тих, хто все ж мріє про власний куточок, залишають механізм оренди з правом викупу. Це щось на кшталт лагідної іпотеки: ви живете в квартирі, платите за неї щомісяця, і ці гроші поступово покривають вартість житла.

Як повідомлялось, поки квартира не приватизована, ви фактично її орендуєте у громади, а отже, не є її повноправним господарем. Це дає органам влади законне право виставити мешканців за двері через суд, причому приводів для такого позову в законах прописано чимало.

Також ми розповідали, що поділ житла під час розлучення зазвичай завдає чимало клопоту, проте з неприватизованою нерухомістю все ще складніше. Оскільки квартира фактично перебуває у власності держави чи громади, звичне правило "поділу навпіл" тут просто не діє.

Часті питання

Як приватизувати службове житло?

Спочатку житло має втратити статус службового. Для цього орган, що надав приміщення, подає клопотання до місцевої адміністрації про виключення об’єкта з числа службових. Тільки після винесення відповідного рішення та отримання ордера на житло загального призначення ви зможете розпочати стандартну процедуру приватизації через ЦНАП. Щойно отримаєте ордер, підготуйте заяву та довідку про склад сім’ї.

Як приватизувати квартиру з боргами?

В Україні не заборонена передача квартири у приватну власність навіть за наявності заборгованості. Проте на практиці балансоутримувачі часто відмовляють у видачі необхідних довідок. У такому разі варто укласти договір реструктуризації або оскаржити неправомірну відмову в судовому порядку, щоб реалізувати своє право.