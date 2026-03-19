Приватизировать жилье по новым правилам смогут только 4 категории украинцев

Панельный дом в Киеве.

В Украине вступает в действие масштабное обновление жилищной политики, которое изменит сам подход к государственному жилью. Бесплатная приватизация больше не будет доступной для всех, как это было десятилетиями. Часть людей сохранит это право, но для большинства механизм фактически исчезнет. Вместе с тем государство предлагает новые способы получения жилья, ориентированные на будущее.

Как рассказала председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, после изменений бесплатную приватизацию оставят только для четырех категорий, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "24 Канал".

Читайте также:

Это военные и их семьи, работники ГСЧС, полицейские и дети-сироты. Для остальных граждан путь к собственному жилью через государство теперь будет лежать через пользование, а не владение.

Если вы уже начали процесс оформления документов, у вас будет время его завершить — новые ограничения вступят в силу только через год после того, как в Украине отменят военное положение.

Почему отменили приватизацию жилья для большинства

По словам Шуляк, система, которая действовала с 90-х, потеряла баланс справедливости.

"Кто-то приватизировал небольшую квартиру, кто-то - жилье в центре, а кто-то вообще ничего. Принцип справедливости уже тогда был нарушен", — подчеркнула она.

Также государство фиксировало случаи злоупотреблений.

"Были ситуации, когда жилье приватизировали, продавали, а потом снова получали государственное", — отметила депутат.

Что будет вместо приватизации жилья

Вместо того, чтобы раздавать квартиры, государство хочет стать крупным арендодателем. Основной акцент смещается на социальную аренду, где плата будет зависеть не от рыночных аппетитов, а от реального дохода семьи.

Также появятся специальные неприбыльные операторы, которые будут строить жилье именно под такую аренду.

"Операторы социального жилья будут работать по европейской модели и расширять фонд", — объясняет Шуляк.

Для тех, кто все же мечтает о собственном уголке, оставляют механизм аренды с правом выкупа. Это что-то вроде мягкой ипотеки: вы живете в квартире, платите за нее ежемесячно, и эти деньги постепенно покрывают стоимость жилья.

Как сообщалось, пока квартира не приватизирована, вы фактически ее арендуете у общины, а значит, не являетесь ее полноправным хозяином. Это дает органам власти законное право выставить жильцов за дверь через суд, причем поводов для такого иска в законах прописано немало.

Также мы рассказывали, что раздел жилья при разводе обычно доставляет немало хлопот, однако с неприватизированной недвижимостью все еще сложнее. Поскольку квартира фактически находится в собственности государства или общины, привычное правило "разделения пополам" здесь просто не действует.

Частые вопросы

Как приватизировать служебное жилье?

Сначала жилье должно потерять статус служебного. Для этого орган, предоставивший помещение, подает ходатайство в местную администрацию об исключении объекта из числа служебных. Только после вынесения соответствующего решения и получения ордера на жилье общего назначения вы сможете начать стандартную процедуру приватизации через ЦПАУ. Как только получите ордер, подготовьте заявление и справку о составе семьи.

Как приватизировать квартиру с долгами?

В Украине не запрещена передача квартиры в частную собственность даже при наличии задолженности. Однако на практике балансодержатели часто отказывают в выдаче необходимых справок. В таком случае стоит заключить договор реструктуризации или обжаловать неправомерный отказ в судебном порядке, чтобы реализовать свое право.