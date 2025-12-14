Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Проблемні пункти договору оренди квартири — що має насторожити

Проблемні пункти договору оренди квартири — що має насторожити

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 17:05
Через які пункти у договорі варто відмовитися від оренди квартири
Жінка та чоловік з планшетом. Фото: Freepik

Пошук житла часто відбувається поспіхом, і саме тоді орендарі найчастіше потрапляють у невигідні умови. За зовні "звичайним" договором можуть ховатися ризики, які вплинуть на ваш комфорт і витрати. Тому важливо уважно читати документ і не соромитися ставити запитання. Закон дає орендарю багато прав — головне, вміти їх використовувати.

Редакція Новини.LIVE розповідає, через яку сумнівни пункти не варто заключати договір оренди квартири.

Реклама
Читайте також:

Оренда квартири без договору

Небажання власника оформляти договір — серйозний сигнал. Без письмового документа ви фактично не захищені й не можете довести свої домовленості. 

"Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди укладається у письмовій формі", — зазначено у статті 793 Цивільного кодексу України

І хоча квартира здається без нотаріуса, відсутність договору нівелює ваші права.

Що може піти не так:

  • раптове виселення без пояснень;
  • необґрунтоване підвищення орендної плати;
  • неможливість повернути депозит.

Перевірка власника квартири

Попросіть документи на квартиру — це ваше право. Якщо підписує не власник, має бути довіреність. Інакше угоду можуть визнати недійсною, а справжній власник вимагатиме звільнити житло.

Обережно, якщо вам показують копії документів замість оригіналів. А також підписант не збігається з особою, вказаною в договорі.

Додаткові платежі, штрафи та комісії

Розділ про фінанси — найризиковіший. Уникайте умов із розмитим формулюванням оплати чи можливістю одностороннього підвищення суми.

Стаття 651 Цивільного кодексу передбачає зміну договору лише за взаємною згодою, тому "автоматичне" підвищення не є законним.

Слід насторожитися, якщо:

  • сума штрафів неадекватна ситуації;
  • з’являються нові комісії, про які не йшлося раніше;
  • власник не дає чіткого переліку того, що входить у плату.

Нечіткий порядок відвідування квартири власником

Особистий простір — це право, а не бонус.

"Ніхто не може проникнути до житла без рішення суду", — сказано у статті 30 Конституції України.

Тому пункт про вільний доступ власника — вагома причина відмовитися.

Ремонт квартири за ваш рахунок

Поточний ремонт — дрібні поломки, капітальний — відповідальність власника. Це підтверджує стаття 819 ЦКУ. 

Якщо договір перекладає на вас оновлення труб чи проводки — це порушення балансу обов’язків.

Умови розірвання договору виселення

Договір має захищати обидві сторони. Якщо власнику дозволено розірвати його буквально за добу, а ви повинні чекати місяць — усе несправедливо. Депозит також повертається, якщо немає порушень (стаття 820 ЦКУ).

Як розповів Новини.LIVE фінансист Богдан Яремчик, оренда квартири повинна складати не більше, ніж 40% від загального доходу сім'ї.

"Якщо ми говоримо про оренду однокімнатної квартири для двох дорослих, то їх сукупний дохід має бути не менше, ніж 50-60 тисяч гривень на місяць. Якщо ж є діти — то сума має бути від 65 тисяч гривень", — зазначив експерт.

Зазначимо, понад 3,5 мільйони українців, що змінили місце проживання, прагнуть облаштуватися на нових територіях. Але захмарна вартість оренди житла створює найбільшу перешкоду для їхньої повноцінної інтеграції.

Також в Україні зростає кількість юридичних суперечок щодо меж прав орендаря квартир

нерухомість житло оренда договір квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації