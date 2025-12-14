Через які пункти у договорі варто відмовитися від оренди квартири

Жінка та чоловік з планшетом. Фото: Freepik

Пошук житла часто відбувається поспіхом, і саме тоді орендарі найчастіше потрапляють у невигідні умови. За зовні "звичайним" договором можуть ховатися ризики, які вплинуть на ваш комфорт і витрати. Тому важливо уважно читати документ і не соромитися ставити запитання. Закон дає орендарю багато прав — головне, вміти їх використовувати.

Редакція Новини.LIVE розповідає, через яку сумнівни пункти не варто заключати договір оренди квартири.

Небажання власника оформляти договір — серйозний сигнал. Без письмового документа ви фактично не захищені й не можете довести свої домовленості.

"Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди укладається у письмовій формі", — зазначено у статті 793 Цивільного кодексу України.

І хоча квартира здається без нотаріуса, відсутність договору нівелює ваші права.

Що може піти не так:

раптове виселення без пояснень;

необґрунтоване підвищення орендної плати;

неможливість повернути депозит.

Перевірка власника квартири

Попросіть документи на квартиру — це ваше право. Якщо підписує не власник, має бути довіреність. Інакше угоду можуть визнати недійсною, а справжній власник вимагатиме звільнити житло.

Обережно, якщо вам показують копії документів замість оригіналів. А також підписант не збігається з особою, вказаною в договорі.

Додаткові платежі, штрафи та комісії

Розділ про фінанси — найризиковіший. Уникайте умов із розмитим формулюванням оплати чи можливістю одностороннього підвищення суми.

Стаття 651 Цивільного кодексу передбачає зміну договору лише за взаємною згодою, тому "автоматичне" підвищення не є законним.

Слід насторожитися, якщо:

сума штрафів неадекватна ситуації;

з’являються нові комісії, про які не йшлося раніше;

власник не дає чіткого переліку того, що входить у плату.

Нечіткий порядок відвідування квартири власником

Особистий простір — це право, а не бонус.

"Ніхто не може проникнути до житла без рішення суду", — сказано у статті 30 Конституції України.

Тому пункт про вільний доступ власника — вагома причина відмовитися.

Ремонт квартири за ваш рахунок

Поточний ремонт — дрібні поломки, капітальний — відповідальність власника. Це підтверджує стаття 819 ЦКУ.

Якщо договір перекладає на вас оновлення труб чи проводки — це порушення балансу обов’язків.

Умови розірвання договору виселення

Договір має захищати обидві сторони. Якщо власнику дозволено розірвати його буквально за добу, а ви повинні чекати місяць — усе несправедливо. Депозит також повертається, якщо немає порушень (стаття 820 ЦКУ).

Як розповів Новини.LIVE фінансист Богдан Яремчик, оренда квартири повинна складати не більше, ніж 40% від загального доходу сім'ї.

"Якщо ми говоримо про оренду однокімнатної квартири для двох дорослих, то їх сукупний дохід має бути не менше, ніж 50-60 тисяч гривень на місяць. Якщо ж є діти — то сума має бути від 65 тисяч гривень", — зазначив експерт.

Зазначимо, понад 3,5 мільйони українців, що змінили місце проживання, прагнуть облаштуватися на нових територіях. Але захмарна вартість оренди житла створює найбільшу перешкоду для їхньої повноцінної інтеграції.

Також в Україні зростає кількість юридичних суперечок щодо меж прав орендаря квартир.