Через які пункти у договорі варто відмовитися від оренди квартири

Проблемні пункти договору оренди квартири — що має насторожити
Пошук житла часто відбувається поспіхом, і саме тоді орендарі найчастіше потрапляють у невигідні умови. За зовні "звичайним" договором можуть ховатися ризики, які вплинуть на ваш комфорт і витрати. Тому важливо уважно читати документ і не соромитися ставити запитання. Закон дає орендарю багато прав — головне, вміти їх використовувати.
Редакція Новини.LIVE розповідає, через яку сумнівни пункти не варто заключати договір оренди квартири.
Оренда квартири без договору
Небажання власника оформляти договір — серйозний сигнал. Без письмового документа ви фактично не захищені й не можете довести свої домовленості.
"Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди укладається у письмовій формі", — зазначено у статті 793 Цивільного кодексу України.
І хоча квартира здається без нотаріуса, відсутність договору нівелює ваші права.
Що може піти не так:
- раптове виселення без пояснень;
- необґрунтоване підвищення орендної плати;
- неможливість повернути депозит.
Перевірка власника квартири
Попросіть документи на квартиру — це ваше право. Якщо підписує не власник, має бути довіреність. Інакше угоду можуть визнати недійсною, а справжній власник вимагатиме звільнити житло.
Обережно, якщо вам показують копії документів замість оригіналів. А також підписант не збігається з особою, вказаною в договорі.
Додаткові платежі, штрафи та комісії
Розділ про фінанси — найризиковіший. Уникайте умов із розмитим формулюванням оплати чи можливістю одностороннього підвищення суми.
Стаття 651 Цивільного кодексу передбачає зміну договору лише за взаємною згодою, тому "автоматичне" підвищення не є законним.
Слід насторожитися, якщо:
- сума штрафів неадекватна ситуації;
- з’являються нові комісії, про які не йшлося раніше;
- власник не дає чіткого переліку того, що входить у плату.
Нечіткий порядок відвідування квартири власником
Особистий простір — це право, а не бонус.
"Ніхто не може проникнути до житла без рішення суду", — сказано у статті 30 Конституції України.
Тому пункт про вільний доступ власника — вагома причина відмовитися.
Ремонт квартири за ваш рахунок
Поточний ремонт — дрібні поломки, капітальний — відповідальність власника. Це підтверджує стаття 819 ЦКУ.
Якщо договір перекладає на вас оновлення труб чи проводки — це порушення балансу обов’язків.
Умови розірвання договору виселення
Договір має захищати обидві сторони. Якщо власнику дозволено розірвати його буквально за добу, а ви повинні чекати місяць — усе несправедливо. Депозит також повертається, якщо немає порушень (стаття 820 ЦКУ).
Як розповів Новини.LIVE фінансист Богдан Яремчик, оренда квартири повинна складати не більше, ніж 40% від загального доходу сім'ї.
"Якщо ми говоримо про оренду однокімнатної квартири для двох дорослих, то їх сукупний дохід має бути не менше, ніж 50-60 тисяч гривень на місяць. Якщо ж є діти — то сума має бути від 65 тисяч гривень", — зазначив експерт.
Зазначимо, понад 3,5 мільйони українців, що змінили місце проживання, прагнуть облаштуватися на нових територіях. Але захмарна вартість оренди житла створює найбільшу перешкоду для їхньої повноцінної інтеграції.
Також в Україні зростає кількість юридичних суперечок щодо меж прав орендаря квартир.
