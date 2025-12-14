Видео
Главная Рынок недвижимости Проблемные пункты договора аренды жилья — что должно насторожить

Проблемные пункты договора аренды жилья — что должно насторожить

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 17:05
Из-за каких пунктов в договоре стоит отказаться от аренды квартиры
Женщина и мужчина с планшетом. Фото: Freepik

Поиск жилья часто происходит в спешке, и именно тогда арендаторы чаще всего попадают в невыгодные условия. За внешне "обычным" договором могут скрываться риски, которые повлияют на ваш комфорт и расходы. Поэтому важно внимательно читать документ и не стесняться задавать вопросы. Закон дает арендатору много прав — главное, уметь их использовать.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, из-за каких сомнительных пунктов не стоит заключать договор аренды квартиры.

Аренда квартиры без договора

Нежелание владельца оформлять договор - серьезный сигнал. Без письменного документа вы фактически не защищены и не можете доказать свои договоренности.

"Договор найма здания или другого капитального сооружения заключается в письменной форме", — указано в статье 793 Гражданского кодекса Украины.

И хотя квартира сдается без нотариуса, отсутствие договора нивелирует ваши права.

Что может пойти не так:

  • внезапное выселение без объяснений;
  • необоснованное повышение арендной платы;
  • невозможность вернуть депозит.

Проверка владельца квартиры

Попросите документы на квартиру — это ваше право. Если подписывает не владелец, должна быть доверенность. Иначе сделку могут признать недействительной, а настоящий владелец потребует освободить жилье.

Осторожно, если вам показывают копии документов вместо оригиналов. А также подписант не совпадает с лицом, указанным в договоре.

Дополнительные платежи, штрафы и комиссии

Раздел о финансах — самый рискованный. Избегайте условий с размытой формулировкой оплаты или возможностью одностороннего повышения суммы.

Статья 651 Гражданского кодекса предусматривает изменение договора только по взаимному согласию, поэтому "автоматическое" повышение не является законным.

Следует насторожиться, если:

  • сумма штрафов неадекватна ситуации;
  • появляются новые комиссии, о которых не говорилось ранее;
  • владелец не дает четкого перечня того, что входит в плату.

Нечеткий порядок посещения квартиры собственником

Личное пространство — это право, а не бонус.

"Никто не может проникнуть в жилище без решения суда", — сказано в статье 30 Конституции Украины.

Поэтому пункт о свободном доступе собственника - веская причина отказаться.

Ремонт квартиры за ваш счет

Текущий ремонт — мелкие поломки, капитальный - ответственность собственника. Это подтверждает статья 819 ГКУ.

Если договор перекладывает на вас обновление труб или проводки — это нарушение баланса обязанностей.

Условия расторжения договора выселения

Договор должен защищать обе стороны. Если владельцу разрешено расторгнуть его буквально за сутки, а вы должны ждать месяц — все несправедливо. Депозит также возвращается, если нет нарушений (статья 820 ГКУ).

Как рассказал Новини.LIVE финансист Богдан Яремчик, аренда квартиры должна составлять не более 40% от общего дохода семьи.

"Если мы говорим об аренде однокомнатной квартиры для двух взрослых, то их совокупный доход должен быть не менее 50-60 тысяч гривен в месяц. Если же есть дети — то сумма должна быть от 65 тысяч гривен", — отметил эксперт.

Отметим, более 3,5 миллиона украинцев, сменивших место жительства, стремятся обустроиться на новых территориях. Но заоблачная стоимость аренды жилья создает наибольшее препятствие для их полноценной интеграции.

Также в Украине растет количество юридических споров относительно границ прав арендатора квартир.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
