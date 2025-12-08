ВПО стикнулися з труднощами при оренді квартир — що відбувається на ринку житла

Оренда квартири — з якими труднощами стикаються ВПО
Житловий ринок України входить у нову фазу напруження. Понад 3,5 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) намагаються влаштувати побут у нових громадах, однак саме оренда стала найбільшим бар’єром інтеграції.
Доступність житла стрімко знижується, а переселенці фактично визначають, як рухається весь ринок, повідомляє ЛУН, посилаючись на дані Міжнародної організації міграції (МОМ).
Сьогодні лише 16% ВПО мають власне житло. Решта, понад 1,8 млн людей, орендують квартири в містах, де частка переселенців серед орендарів досягає 71%. Саме вони формують попит і водночас найбільше страждають від високих цін.
"Соціальна напруга зростає, бо оренда стала фінансово непосильною для сотень тисяч людей", — наголошує керівниця ЛУН Статистика Людмила Кірюхіна.
Витрати ВПО на оренду квартир
Основна проблема — різке зростання частки доходу, яку доводиться віддавати за житло. За оцінками МОМ:
- половина переселенців платить за оренду близько третини доходу;
- майже 20% — понад половину;
- кожен четвертий повністю втратив заощадження.
За даними ЛУН, у відносно безпечних містах оренда забирає 40-50% доходу, а подекуди й 70%.
Люди вимушені урізати витрати на харчі та комунальні послуги, відкладати медичні потреби й фактично жити в режимі виживання.
Договори оренди квартири та ВПО
Окремий виклик — майже повна відсутність офіційних угод. Письмовий договір мають лише 40% ВПО, а в малих містах цей показник падає до 13%. Це створює високі ризики раптового виселення: кожен десятий переселенець уже проходив через таку ситуацію.
"Без прозорих правил ринок не зможе стабілізуватися, а переселенці залишатимуться найбільш вразливою групою", — підкреслює Кірюхіна.
Держдопомога ВПО та труднощі офіційної оренди
Попри запущену у 2025 році програму часткового відшкодування оренди, вона працює слабко. Основні причини:
- недостатня обізнаність про програму;
- недовіра до державних інструментів;
- небажання орендодавців працювати офіційно.
Статистика показує:
- про програму чули 48% ВПО;
- заявку подали лише 6%;
- лише 28% орендодавців готові співпрацювати офіційно;
- 35% повністю проти будь-якої взаємодії з державою.
Соціальне орендне житло як рішення на майбутнє
Приватний ринок, орієнтований на прибуток, не здатен забезпечити житлом мільйони переселенців. Тому експерти наголошують: Україні потрібен новий сектор — соціальна оренда. У більшості європейських країн вона займає 10-30% ринку й допомагає стримувати ціни.
"Соціальна оренда могла б знизити напругу і створити передбачуваний ринок житла для громад, які приймають ВПО", — зазначає Кірюхіна.
Як повідомлялось, повернення житла через іпотеку є ключовим питанням для внутрішньо переміщених осіб в Україні, оскільки це часто єдина доступна можливість. Однак, досвід реальних заявників нерідко виявляє, що сам процес оформлення приховує неочікувані та складні перешкоди.
Також ми розповідали, що в Україні запрацювала нова програма адресної допомоги для ветеранів, чиє житло було знищено або пошкоджене внаслідок бойових дій. Цей житловий ваучер доступний через застосунок "Дія" і покликаний нарешті відновити стабільність для захисників, які тривалий час не мали змоги поліпшити свої житлові умови.
Читайте Новини.LIVE!