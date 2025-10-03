Чи може чоловік продати квартиру без згоди дружини — правила у 2025 році

Чоловік вивчає документ. Фото: Freepik

Питання продажу нерухомості у шлюбі залишається одним із найгостріших у сімейному праві. Багато чоловіків вважають, що якщо квартира записана на них, то вони мають повне право розпоряджатися нею. Але українське законодавство встановлює інші правила і продати квартиру без згоди дружини майже неможливо.

Вся нерухомість, яку сім’я набуває у шлюбі, вважається спільною власністю, наголошує юрист Артем Дудка. І неважливо, хто саме сплатив кошти або на кого оформлені документи. Закон чітко визначає, що обидва партнери мають рівні права на користування і розпорядження житлом.

"Дружина або чоловік може звернутися до суду з позовом про визнання угоди недійсною, якщо квартира була продана без її чи його згоди. Це серйозний ризик для покупця, і саме тому нотаріуси вимагають згоду другого з подружжя", — пояснює Дудка.

Що таке згода подружжя на продаж квартири

Згода — це офіційна заява, яку завіряє нотаріус. У ній один із подружжя підтверджує, що він не заперечує проти укладання угоди. Важливо чітко вказати об’єкт та умови. Без цього документу нотаріус не посвідчить угоду.

"Це заява, в якій чоловік або дружина підтверджує відсутність заперечень проти продажу чи купівлі майна. Фактично — це ключ до будь-якої великої операції в сім’ї", — підкреслює Дудка.

У яких випадках потрібна згода дружини

Згода дружини чи чоловіка необхідна не тільки при продажу квартири. Вона потрібна й у випадках:

купівлі нерухомості;

дарування житла;

передачі його в заставу чи борг;

укладання довгострокової оренди.

Таким чином, без підтвердження з боку обох подружжя будь-яка угода буде визнана недійсною.

Порядок оформлення згоди на продаж нерухомості

Щоб отримати нотаріальну згоду, потрібно підготувати документи:

паспорти обох подружжя;

ідентифікаційні коди;

свідоцтво про шлюб;

проєкт договору купівлі-продажу квартири.

Нотаріус засвідчує справжність підпису, залишає копію заяви в матеріалах справи та робить спеціальну позначку в договорі.

Винятки з правила

Є випадки, коли угода може відбутися без згоди дружини або чоловіка:

якщо суд визнав одного з подружжя безвісно відсутнім;

якщо майно придбано під час фактичного припинення шлюбних відносин і є рішення суду про визнання його особистою власністю.

У всіх інших ситуаціях продаж без згоди дружини неможливий, підкреслює юрист.

Цивільний шлюб і продаж квартири

Ще один важливий момент — закон не вимагає згоди від партнерів, які живуть у цивільному шлюбі. Тільки офіційно зареєстрований союз створює спільне право власності.

Якщо ж пара не оформлювала шлюб, квартира належить лише тому, на кого записані документи.

Чим ризикує покупець без згоди дружини

Навіть якщо угода відбулася, дружина може оскаржити її через суд. У цьому випадку покупець втратить не лише квартиру, а й гроші. Саме тому нотаріуси ніколи не посвідчують продаж без офіційної заяви.

"Закон на боці того з подружжя, чиї права порушені. Будь-який обхід правил може стати причиною скасування угоди", — підсумовує Дудка.

