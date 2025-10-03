Может ли муж продать квартиру без согласия жены — правила в 2025 году

Мужчина изучает документ. Фото: Freepik

Вопрос продажи недвижимости в браке остается одним из самых острых в семейном праве. Многие мужчины считают, что если квартира записана на них, то они имеют полное право распоряжаться ею. Но украинское законодательство устанавливает другие правила и продать квартиру без согласия жены почти невозможно.

Вся недвижимость, которую семья приобретает в браке, считается общей собственностью, отмечает юрист Артем Дудка. И неважно, кто именно уплатил средства или на кого оформлены документы. Закон четко определяет, что оба партнера имеют равные права на пользование и распоряжение жильем.

"Жена или муж может обратиться в суд с иском о признании сделки недействительной, если квартира была продана без ее или его согласия. Это серьезный риск для покупателя, и именно поэтому нотариусы требуют согласие второго супруга", — объясняет Дудка.

Что такое согласие супругов на продажу квартиры

Согласие — это официальное заявление, которое заверяет нотариус. В нем один из супругов подтверждает, что он не возражает против заключения сделки. Важно четко указать объект и условия. Без этого документа нотариус не удостоверит сделку.

"Это заявление, в котором муж или жена подтверждает отсутствие возражений против продажи или покупки имущества. Фактически - это ключ к любой крупной сделке в семье", — подчеркивает Дудка.

В каких случаях требуется согласие жены

Согласие жены или мужа необходимо не только при продаже квартиры. Оно требуется и в случаях:

покупки недвижимости;

дарения жилья;

передачи его в залог или долг;

заключения долгосрочной аренды.

Таким образом, без подтверждения со стороны обоих супругов любая сделка будет признана недействительной.

Порядок оформления согласия на продажу недвижимости

Чтобы получить нотариальное согласие, нужно подготовить документы:

паспорта обоих супругов;

идентификационные коды;

свидетельство о браке;

проект договора купли-продажи квартиры.

Нотариус удостоверяет подлинность подписи, оставляет копию заявления в материалах дела и делает специальную отметку в договоре.

Исключения из правила

Есть случаи, когда сделка может состояться без согласия жены или мужа:

если суд признал одного из супругов безвестно отсутствующим;

если имущество приобретено во время фактического прекращения брачных отношений и есть решение суда о признании его личной собственностью.

Во всех остальных ситуациях продажа без согласия жены невозможна, подчеркивает юрист.

Гражданский брак и продажа квартиры

Еще один важный момент — закон не требует согласия от партнеров, живущих в гражданском браке. Только официально зарегистрированный союз создает совместное право собственности.

Если же пара не оформляла брак, квартира принадлежит лишь тому, на кого записаны документы.

Чем рискует покупатель без согласия жены

Даже если сделка состоялась, жена может оспорить ее через суд. В этом случае покупатель потеряет не только квартиру, но и деньги. Именно поэтому нотариусы никогда не удостоверяют продажу без официального заявления.

"Закон на стороне того из супругов, чьи права нарушены. Любой обход правил может стать причиной отмены сделки", — заключает Дудка.

