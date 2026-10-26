Багатоквартирні житлові будинки. Фото: Новини.LIVE

Власник квартири може не завершити продаж нерухомості навіть після того, як знайде покупця та погодить ціну. Під час оформлення угоди нотаріус перевіряє відомості про продавця в Єдиному реєстрі боржників. Якщо власника внесено до реєстру, відчуження майна можуть обмежити, а оформлення договору — зупинити.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Закон України № 4833-IX.

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Чому власнику можуть відмовити у продажу квартири

Під час оформлення угоди щодо нерухомості нотаріус або державний реєстратор перевіряє, чи є відомості про власника в Єдиному реєстрі боржників. Якщо продавець перебуває в реєстрі, посадова особа повинна відмовити у вчиненні відповідної дії, крім передбачених законом винятків.

Правило стосується не лише квартир, а й іншого нерухомого майна. Тому перед продажем будинку або земельної ділянки власнику також варто перевірити свій статус.

Водночас сам факт несплаченого рахунку чи кредиту не означає автоматичної заборони на продаж. Важливо, чи внесені відомості про людину до Єдиного реєстру боржників і чи поширюються на конкретну ситуацію законодавчі обмеження.

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Що станеться, якщо продавець є в реєстрі боржників

Якщо під час оформлення угоди з’ясується, що власника внесено до реєстру, продати квартиру за звичайною процедурою може не вдатися. У такому разі продавцю доведеться з’ясувати причину запису та врегулювати ситуацію з державним або приватним виконавцем.

Крім того, після отримання повідомлення про звернення боржника щодо відчуження майна виконавець має вирішити питання про накладення арешту на це майно у встановлений законом строк. Це може ще більше ускладнити розпорядження нерухомістю.

Тому власникам, які планують продаж, варто не відкладати перевірку до дня підписання договору. Якщо запис у реєстрі є, краще заздалегідь з’ясувати, які дії потрібні для врегулювання питання.

Як перевірити себе перед продажем

Перевірити інформацію можна через Єдиний реєстр боржників. Для пошуку потрібно ввести особисті дані у відповідні поля сервісу.

Якщо система показує запис, варто з’ясувати, яке виконавче провадження стало його підставою. Додаткову інформацію можна отримати в державного або приватного виконавця. Якщо борг уже погашено, потрібно перевірити, чи оновили відомості та чи виключили власника з реєстру.

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