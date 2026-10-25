Гаражі біля житлового будинку. Фото: Новини.LIVE

В Україні вартість гаража або паркомісця на вторинному ринку залежить від міста й може відрізнятися у кілька разів. Найдорожчі об’єкти серед семи міст зафіксували в Києві, де середня ціна становить 34 тисячі доларів. Водночас у Кропивницькому за місце для автомобіля просять у середньому 4,8 тисячі доларів — майже у сім разів менше.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на дані ЛУН.

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Скільки коштують гаражі та паркомісця в Україні

Найвища середня вартість гаража або паркомісця серед семи міст, за якими наведені дані, зафіксована в Києві. Тут за місце для автомобіля на вторинному ринку в середньому доведеться заплатити 34 тисячі доларів.

На другому місці — Житомир із показником 30 тисяч доларів. У Луцьку середня ціна становить 25 тисяч доларів, а в Івано-Франківську — 20 тисяч доларів.

У Львові гараж або паркомісце коштує в середньому 17 тисяч доларів. Значно доступніші варіанти можна знайти в Чернігові, де середня ціна становить 5,9 тисячі доларів, і Кропивницькому — 4,8 тисячі доларів.

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Різниця між Києвом і Кропивницьким сягає 29,2 тисячі доларів. За суму, якої в середньому вистачає на одне паркомісце в столиці, у Кропивницькому можна придбати близько семи таких об’єктів.

У якому місті паркомісце коштує як половина квартири

У Києві гараж або паркомісце за середньою ціною можна порівняти з половиною вартості однокімнатної квартири. Житло такого типу на вторинному ринку столиці в середньому коштує 68 тисяч доларів, тоді як місце для автомобіля — 34 тисячі доларів.

Двокімнатна квартира в Києві коштує в середньому 100 тисяч доларів. Тобто за її вартість можна придбати приблизно три гаражі або паркомісця за середньою столичною ціною.

Такі витрати варто враховувати під час планування купівлі нерухомості. Якщо покупець хоче мати не лише власне житло, а й окреме місце для автомобіля, бюджет угоди може суттєво зрости.

На що звернути увагу перед купівлею гаража

Середня ціна не гарантує, що конкретний об’єкт коштуватиме саме стільки. На вартість впливають розташування, площа, стан гаража, тип паркінгу, зручність заїзду та наявність охорони.

Перед купівлею також важливо перевірити документи на нерухомість і право власності продавця. Для гаража окремо варто з’ясувати правовий статус земельної ділянки, на якій він розташований.

Якщо йдеться про паркомісце в житловому комплексі, потрібно заздалегідь уточнити, які платежі передбачені за утримання паркінгу, охорону та обслуговування спільної інфраструктури. Ці витрати можуть збільшувати загальну вартість володіння об’єктом.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що погашення боргу не завжди означає автоматичне зняття арешту з нерухомості. Власнику потрібно перевірити, чи закрито виконавче провадження та чи оновлено відомості в державних реєстрах. Без цього обмеження на розпорядження майном можуть залишитися чинними.

Також Новини.LIVE повідомляли, що податкова може скасувати пільгу на квартиру за певних обставин. Власникам нерухомості варто перевіряти, чи правильно враховані площа житла, частки співвласників та підстави для пільги. Це допоможе вчасно виявити помилки в нарахуваннях і не переплачувати податок.