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Главная Рынок недвижимости Продажа квартиры может обернуться потерей денег: что проверят в реестре

Продажа квартиры может обернуться потерей денег: что проверят в реестре

Ua ru
26 октября 2026 15:10
Продажа квартиры в Украине: что может сорвать сделку и как избежать рисков Новини.LIVE
Многоквартирные жилые дома. Фото: Новини.LIVE

Владелец квартиры может не завершить сделку по продаже недвижимости даже после того, как найдет покупателя и согласует цену. При оформлении сделки нотариус проверяет сведения о продавце в Едином реестре должников. Если владелец внесен в реестр, отчуждение имущества может быть ограничено, а оформление договора — приостановлено.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Закон Украины № 4833-IX.

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Почему владельцу могут отказать в продаже квартиры

При оформлении сделки с недвижимостью нотариус или государственный регистратор проверяет, имеются ли сведения о владельце в Едином реестре должников. Если продавец числится в реестре, должностное лицо обязано отказать в совершении соответствующего действия, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Это правило касается не только квартир, но и другого недвижимого имущества. Поэтому перед продажей дома или земельного участка владельцу также стоит проверить свой статус.

В то же время сам факт неоплаченного счета или кредита не означает автоматического запрета на продажу. Важно, внесены ли сведения о человеке в Единый реестр должников и распространяются ли на конкретную ситуацию законодательные ограничения.

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Что произойдет, если продавец числится в реестре должников

Если при оформлении сделки выяснится, что владелец внесен в реестр, продать квартиру по обычной процедуре может не получиться. В таком случае продавцу придется выяснить причину записи и урегулировать ситуацию с государственным или частным исполнителем.

Кроме того, после получения уведомления об обращении должника относительно отчуждения имущества исполнитель должен решить вопрос о наложении ареста на это имущество в установленный законом срок. Это может еще больше затруднить распоряжение недвижимостью.

Поэтому владельцам, планирующим продажу, не стоит откладывать проверку до дня подписания договора. Если запись в реестре имеется, лучше заранее выяснить, какие действия необходимы для урегулирования вопроса.

Как проверить себя перед продажей

Проверить информацию можно через Единый реестр должников. Для поиска необходимо ввести личные данные в соответствующие поля сервиса.

Если система показывает запись, стоит выяснить, какое исполнительное производство стало его основанием. Дополнительную информацию можно получить у государственного или частного исполнителя. Если долг уже погашен, нужно проверить, обновили ли сведения и исключили ли собственника из реестра.

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квартиры недвижимость аренда реестр продажа жилья
Яна Тихолаз - редактор
Автор:
Яна Тихолаз

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