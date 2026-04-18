Продаж землі без податків: коли не треба платити ПДФО і військовий збір

В Україні продаж земельної ділянки у 2026 році залишається однією з найвідповідальніших фінансових операцій. Багато власників навіть не здогадуються, що держава дозволяє легально залишити собі всю суму від угоди, не віддаючи частину коштів у бюджет. Головне — чітко знати правила гри, адже помилка в документах може коштувати вам понад 20% від вартості ділянки.

Розмір податкових відрахувань напряму залежить від "історії" вашої ділянки та вашої активності на ринку нерухомості, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на експерта з оренди та продажу заміської нерухомості Юлію Пустовіт.

Перед візитом до нотаріуса обов'язково перевірте оціночну вартість об'єкта, оскільки саме від неї розраховуються всі збори. Якщо ви продаєте землю вперше за рік, маєте всі шанси скористатися пільгами, які суттєво спрощують життя пересічному громадянину.

Перший продаж землі за рік

Найважливіше правило для звільнення від ПДФО та військового збору — це відсутність інших подібних угод протягом календарного року. Якщо ви вирішили розлучитися з єдиною ділянкою, держава розцінює це не як бізнес, а як задоволення особистих потреб.

У такому випадку закон стає на ваш бік, дозволяючи провести процедуру без додаткових фінансових втрат, що особливо актуально за поточної економічної ситуації.

Термін володіння земельною ділянкою

Час працює на власника: щоб не платити податки, ви повинні офіційно володіти землею понад три роки. Проте для сільськогосподарських угідь, які були отримані шляхом безкоштовної приватизації, цей термін у 2026 році становить 10 років.

Якщо ж ви отримали землю у спадок, вимога щодо терміну володіння автоматично скасовується, і ви можете виставляти ділянку на продаж хоч наступного дня після оформлення документів.

Норми безоплатної передачі землі

Звільнення від оподаткування діє лише тоді, коли розмір вашої ділянки вкладається в ліміти, визначені законом. Для будівництва будинку в місті це зазвичай 10 соток, у селах — до 25 соток, а для ведення особистого господарства — до 2 гектарів.

Якщо ваш наділ більший за ці нормативи, за "зайві" метри доведеться сплатити податки за стандартними ставками, навіть якщо це ваша перша угода за багато років.

