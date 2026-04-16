Продаж землі в Україні: податки та витрати власника у 2026 році

Продаж земельної ділянки у 2026 році — це не лише підписання договору, а й комплекс обов’язкових платежів. Власник повинен врахувати податки, витрати на оформлення та супутні послуги. У деяких випадках загальні витрати можуть суттєво зменшити суму, яку продавець отримає "на руки".

Під час продажу ділянки найчастіше виникають три основні платежі, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на експерта з оренди та продажу заміської нерухомості Юлію Пустовіт.

Які податки сплачує продавець землі

Розмір платежів залежить від строку володіння, кількості угод за рік та способу набуття землі.

Перший — податок на доходи фізичних осіб. У стандартних випадках він становить 5%. Але ставка зростає до 18%, якщо ділянка у власності менше трьох років, була куплена, а не отримана у спадок, або якщо це вже третій продаж за рік.

Другий — військовий збір у розмірі 5%. Він застосовується разом із ПДФО і фактично збільшує загальне податкове навантаження.

Третій — державне мито 1% від вартості ділянки. Його сплачують під час нотаріального посвідчення договору. Водночас між близькими родичами цей платіж не стягується.

У підсумку продавець може витратити від 0% до приблизно 24% від вартості землі.

Як розраховуються податки при продажу землі

Базою для нарахування податків є оціночна вартість ділянки. Перед угодою формується електронна довідка з Єдиної бази оцінки, яка діє 30 днів.

Якщо власник не погоджується з автоматичною оцінкою, він може замовити експертний звіт. Це інколи дозволяє оптимізувати суму податків, але потребує додаткових витрат.

Важливо також враховувати кількість угод за рік. Навіть вигідна ціна продажу може втратити сенс, якщо через часті операції доведеться платити підвищену ставку.

Які витрати при продажу земельної ділянки

Окрім податків, існують обов’язкові витрати, без яких угода не відбудеться:

Оцінка ділянки — ключовий етап. Вона визначає суму податків і мита. Вартість послуги залежить від оцінювача та складності об’єкта. Нотаріальні послуги — ще одна значна стаття витрат. Тариф не є фіксованим і може відрізнятися залежно від регіону та умов угоди. Адміністративний збір за реєстрацію права власності — обов’язковий платіж після підписання договору. Мінімальна сума становить близько 300 грн, але може змінюватися залежно від терміновості.

Кінцева сума витрат формується індивідуально. Вона залежить від строку володіння ділянкою, її вартості, кількості продажів протягом року та навіть домовленостей із покупцем.

Частину витрат сторони можуть розподілити між собою. Наприклад, нотаріальні послуги або мито інколи оплачуються навпіл.

