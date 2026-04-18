Продажа земли без налогов: когда не надо платить НДФЛ и военный сбор

Женщина считает деньги.

В Украине продажа земельного участка в 2026 году остается одной из самых ответственных финансовых операций. Многие владельцы даже не догадываются, что государство позволяет легально оставить себе всю сумму от сделки, не отдавая часть средств в бюджет. Главное — четко знать правила игры, ведь ошибка в документах может стоить вам более 20% от стоимости участка.

Размер налоговых отчислений напрямую зависит от "истории" вашего участка и вашей активности на рынке недвижимости, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на эксперта по аренде и продаже загородной недвижимости Юлию Пустовит.

Перед визитом к нотариусу обязательно проверьте оценочную стоимость объекта, поскольку именно от нее рассчитываются все сборы. Если вы продаете землю впервые за год, есть все шансы воспользоваться льготами, которые существенно упрощают жизнь рядовому гражданину.

Первая продажа земли за год

Самое важное правило для освобождения от НДФЛ и военного сбора — это отсутствие других подобных сделок в течение календарного года. Если вы решили расстаться с единственным участком, государство расценивает это не как бизнес, а как удовлетворение личных потребностей.

В таком случае закон становится на вашу сторону, позволяя провести процедуру без дополнительных финансовых потерь, что особенно актуально в текущей экономической ситуации.

Срок владения земельным участком

Время работает на владельца: чтобы не платить налоги, вы должны официально владеть землей более трех лет. Однако для сельскохозяйственных угодий, которые были получены путем бесплатной приватизации, этот срок в 2026 году составляет 10 лет.

Если же вы получили землю в наследство, требование о сроке владения автоматически отменяется, и вы можете выставлять участок на продажу хоть на следующий день после оформления документов.

Нормы бесплатной передачи земли

Освобождение от налогообложения действует только тогда, когда размер вашего участка укладывается в лимиты, определенные законом. Для строительства дома в городе это обычно 10 соток, в селах — до 25 соток, а для ведения личного хозяйства - до 2 гектаров.

Если ваш надел больше этих нормативов, за "лишние" метры придется уплатить налоги по стандартным ставкам, даже если это ваша первая сделка за много лет.

Как сообщали Новини.LIVE, земельный рынок Украины в 2026 году демонстрирует противоречивые тенденции: пока в одних секторах цены стремительно идут вверх, в других происходит постепенное проседание стоимости. Ситуацию осложняет дефицит доступных предложений, что заставляет покупателей действовать осторожнее и тщательно выбирать объекты для инвестирования.

Также Новини.LIVE рассказывали, что потерять документы на участок — ситуация неприятная, но вполне поправимая, хотя она и заставляет владельцев изрядно нервничать. Бумаги часто исчезают во время переездов или ремонтов, однако их отсутствие вовсе не означает потерю права собственности на саму землю.