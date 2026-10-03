Нова квартира може мати нюанс: що варто перевірити перед угодою

Чоловік підписує документи купівлі житла. Фото: magnific.com

Купуючи квартиру, люди зазвичай перевіряють документи на право власності, площу, стан ремонту та наявність боргів за комунальні послуги. Водночас ще один важливий момент часто залишається поза увагою — хто зареєстрований у житлі. Наявність прописаних мешканців не означає, що вони є власниками квартири, однак їхній статус варто з’ясувати ще до оформлення угоди.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Дію.

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Хто може бути прописаний у квартирі

Реєстрація місця проживання та право власності на нерухомість — це не одне й те саме. Людина може бути зареєстрована у квартирі, але не мати частки у праві власності на неї.

Тому перед купівлею житла варто перевірити не лише документи власника, а й інформацію про зареєстрованих у квартирі людей. Особливо важливо з’ясувати, чи є серед них діти, а також чи планує продавець зняти мешканців з реєстрації до або після продажу.

Як перевірити зареєстрованих мешканців

Інформацію про зареєстроване місце проживання можна підтвердити витягом з реєстру територіальної громади. Відповідну послугу можна отримати онлайн через Дію.

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Покупцеві варто попросити продавця надати актуальний витяг та перевірити інформацію про зареєстрованих у квартирі осіб. Водночас отримати такий документ щодо житла може, зокрема, його власник або співвласник.

Така перевірка допоможе ще до угоди з’ясувати, хто зареєстрований у квартирі та чи потрібно врегулювати питання зняття людей з реєстрації.

Практичний чекліст перед купівлею квартири

Перед передачею грошей за квартиру покупцеві варто перевірити кілька основних моментів:

Право власності — хто є власником квартири та на якій підставі він її отримав.

Зареєстровані мешканці — хто має зареєстроване місце проживання у квартирі.

Діти серед зареєстрованих осіб — чи є неповнолітні та які обставини потрібно врахувати перед угодою.

Зняття з реєстрації — чи потрібно продавцю зняти когось із реєстрації та коли саме це має відбутися.

Документи на квартиру — чи відповідають дані в документах фактичному стану житла.

Борги та інші зобов’язання — чи немає неврегульованих питань, пов’язаних із квартирою.

Умови угоди — коли передаються гроші, коли покупець отримує квартиру та які домовленості сторони фіксують у договорі.

Що важливо узгодити з продавцем

Якщо у квартирі зареєстровані інші люди, покупцеві варто заздалегідь з’ясувати, коли та за яких умов вони будуть зняті з реєстрації. Це питання краще не залишати на післяпродажний період.

Окрему увагу варто звернути на ситуації, коли серед зареєстрованих є діти або люди, які фактично проживають у квартирі. У таких випадках перед оформленням угоди важливо перевірити всі обставини та документи.

Домовленості щодо зняття мешканців з реєстрації доцільно чітко зафіксувати під час оформлення угоди та обговорити з нотаріусом.

Чи стає прописана людина власником

Сам факт реєстрації місця проживання не робить людину власником квартири. Право власності підтверджується відповідними документами та відомостями з державних реєстрів.

Тому покупцеві потрібно розділяти два питання:

Хто є власником житла Хто в ньому зареєстрований.

Обидва моменти варто перевірити до передачі грошей і підписання договору.

Перед купівлею квартири також важливо переконатися, що всі домовленості з продавцем зрозумілі та зафіксовані. Така перевірка допоможе уникнути непередбачених питань уже після завершення угоди.

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