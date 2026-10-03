Нова квартира може мати нюанс: що варто перевірити перед угодою

Прописанные жильцы в квартире: что нужно проверить перед покупкой
Купуючи квартиру, люди зазвичай перевіряють документи на право власності, площу, стан ремонту та наявність боргів за комунальні послуги. Водночас ще один важливий момент часто залишається поза увагою — хто зареєстрований у житлі. Наявність прописаних мешканців не означає, що вони є власниками квартири, однак їхній статус варто з’ясувати ще до оформлення угоди.
Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Дію.
Хто може бути прописаний у квартирі
Реєстрація місця проживання та право власності на нерухомість — це не одне й те саме. Людина може бути зареєстрована у квартирі, але не мати частки у праві власності на неї.
Тому перед купівлею житла варто перевірити не лише документи власника, а й інформацію про зареєстрованих у квартирі людей. Особливо важливо з’ясувати, чи є серед них діти, а також чи планує продавець зняти мешканців з реєстрації до або після продажу.
Як перевірити зареєстрованих мешканців
Інформацію про зареєстроване місце проживання можна підтвердити витягом з реєстру територіальної громади. Відповідну послугу можна отримати онлайн через Дію.
Покупцеві варто попросити продавця надати актуальний витяг та перевірити інформацію про зареєстрованих у квартирі осіб. Водночас отримати такий документ щодо житла може, зокрема, його власник або співвласник.
Така перевірка допоможе ще до угоди з’ясувати, хто зареєстрований у квартирі та чи потрібно врегулювати питання зняття людей з реєстрації.
Практичний чекліст перед купівлею квартири
Перед передачею грошей за квартиру покупцеві варто перевірити кілька основних моментів:
- Право власності — хто є власником квартири та на якій підставі він її отримав.
- Зареєстровані мешканці — хто має зареєстроване місце проживання у квартирі.
- Діти серед зареєстрованих осіб — чи є неповнолітні та які обставини потрібно врахувати перед угодою.
- Зняття з реєстрації — чи потрібно продавцю зняти когось із реєстрації та коли саме це має відбутися.
- Документи на квартиру — чи відповідають дані в документах фактичному стану житла.
- Борги та інші зобов’язання — чи немає неврегульованих питань, пов’язаних із квартирою.
- Умови угоди — коли передаються гроші, коли покупець отримує квартиру та які домовленості сторони фіксують у договорі.
Що важливо узгодити з продавцем
Якщо у квартирі зареєстровані інші люди, покупцеві варто заздалегідь з’ясувати, коли та за яких умов вони будуть зняті з реєстрації. Це питання краще не залишати на післяпродажний період.
Окрему увагу варто звернути на ситуації, коли серед зареєстрованих є діти або люди, які фактично проживають у квартирі. У таких випадках перед оформленням угоди важливо перевірити всі обставини та документи.
Домовленості щодо зняття мешканців з реєстрації доцільно чітко зафіксувати під час оформлення угоди та обговорити з нотаріусом.
Чи стає прописана людина власником
Сам факт реєстрації місця проживання не робить людину власником квартири. Право власності підтверджується відповідними документами та відомостями з державних реєстрів.
Тому покупцеві потрібно розділяти два питання:
- Хто є власником житла
- Хто в ньому зареєстрований.
Обидва моменти варто перевірити до передачі грошей і підписання договору.
Перед купівлею квартири також важливо переконатися, що всі домовленості з продавцем зрозумілі та зафіксовані. Така перевірка допоможе уникнути непередбачених питань уже після завершення угоди.
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