Приватні будинки дорожчають: скільки коштує житло в Україні

Приватний будинок. Фото: magnific.com

Приватні будинки в Україні дорожчають, але ціни сильно відрізняються залежно від регіону. Якщо бюджет на купівлю становить 100 тисяч доларів, вибір у різних областях буде зовсім різним: у столиці цього може бути недостатньо для середнього будинку, тоді як в інших регіонах така сума наближається до середньої вартості житла.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на дані DIM.RIA.

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Скільки грошей потрібно на будинок в Україні

Найдорожче приватний будинок у середньому коштує у Києві — близько 280 тисяч доларів. Середня ціна квадратного метра становить 1 389 доларів, а за рік повна вартість будинку зросла на 27%.

Тобто покупцеві зі 100 тисячами доларів у столиці доведеться шукати об'єкт, який коштує значно дешевше за середній будинок на ринку.

Ще п'ять регіонів мають середню вартість приватного будинку понад 100 тисяч доларів:

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Київська область — 150 тисяч доларів, або 993 долари за квадратний метр. За рік ціна зросла на 58%.

Закарпатська область — 136 тисяч доларів, 957 доларів за квадратний метр, зростання на 5%.

Львівська область — 119 тисяч доларів, 883 долари за квадратний метр, зростання на 28%.

Івано-Франківська область — 110 тисяч доларів, 798 доларів за квадратний метр, зростання на 16%.

Одеська область — 105 тисяч доларів, 833 долари за квадратний метр, зростання на 11%.

Де будинок подорожчав найбільше

Для покупця важлива не лише нинішня ціна, а й те, наскільки вона змінилася за рік. Найпомітніше серед найдорожчих регіонів подорожчали будинки на Київщині — на 58%.

На Львівщині зростання становило 28%, у Києві — 27%, в Івано-Франківській області — 16%, а на Одещині — 11%. Найменша динаміка серед цієї групи зафіксована на Закарпатті — 5%.

Це означає, що однаковий бюджет сьогодні дає покупцеві різні можливості залежно від регіону, а вибір місця для купівлі безпосередньо впливає на площу та характеристики будинку, які можна отримати за ці гроші.

Що можна купити за 100 тисяч доларів біля Києва

Особливо сильно різняться ціни у передмісті столиці. У середньому приватний будинок у Київській агломерації коштує 160 тисяч доларів, що на 21% більше, ніж роком раніше. Середня ціна квадратного метра становить 1 143 долари.

Водночас вибір конкретного населеного пункту може суттєво змінити необхідний бюджет.

У Вишгороді середня вартість будинку становить 389 тисяч доларів, у Броварах — 275 тисяч, а в Гатному — 220 тисяч доларів.

Натомість у Вишневому середня ціна становить 76 тисяч доларів, у Гостомелі — 85 тисяч, а в Ірпені — 105 тисяч доларів.

Тому покупцеві з бюджетом близько 100 тисяч доларів варто враховувати не лише область, а й конкретний населений пункт: навіть у межах одного регіону різниця у вартості будинку може становити сотні тисяч доларів.

Де покупців побільшало

Ціни змінюються на тлі різної динаміки попиту. На Київщині за рік інтерес до приватних будинків зріс на 13%, у Полтавській області — на 30%, Запорізькій — на 23%, Хмельницькій — на 20%, Чернівецькій — на 17%, Закарпатській — на 15%, а Львівській — на 14%.

Водночас у деяких регіонах попит скоротився. На Херсонщині падіння становило 51%, на Сумщині — 20%, на Одещині — 13%. У Києві, попри значне збільшення кількості пропозицій, попит за рік не змінився.

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