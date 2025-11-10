Чи можна прописатися без власника квартири чи будинку в Україні — правила у 2025 році

ЦНАП у Києві. Фото: Олексій Самсонов, КМДА

У 2025 році питання прописки без згоди власника житла не втратило актуальності. Незважаючи на спрощення процедур через цифрові сервіси, закон і далі стоїть на захисті приватної власності. Прописатися без дозволу власника квартири чи будинку неможливо — навіть якщо ви проживаєте там законно за договором оренди.

Право на свободу пересування закріплено в Конституції України. Водночас вона гарантує недоторканність приватної власності. Це означає, що будь-які дії, які можуть обмежити право власника, зокрема реєстрація іншої особи без згоди, вважаються незаконними.

Реклама

Читайте також:

Закон "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" визначає: реєстрація відбувається за згодою власника або співвласників житла.

Додатково це підтверджується нормами Цивільного кодексу — статті 316-321 описують права на володіння, користування і розпорядження майном.

Отже, прописатися без дозволу власника можливо лише у випадках, прямо передбачених законом.

Як прописатися в орендованій квартирі

Багато орендарів помилково вважають, що договір найму автоматично дає право на прописку. Але навіть за наявності офіційного договору власник має надати письмову згоду або підтвердити її через електронні сервіси.

"Реєстрація без згоди не можлива, навіть якщо ви сплачуєте оренду офіційно. Договір лише підтверджує законність проживання, але не замінює волевиявлення власника", — зазначають в аналітичному центрі Cedos.

Реєстрація місця проживання через Дію

Зараз прописатися стало простіше завдяки цифровим інструментам. Подати заявку можна:

через портал "Дія";

або у ЦНАП за місцем проживання.

Якщо подача відбувається онлайн, власнику житла надходить електронний запит на підтвердження згоди. Після того, як він підписує документ електронним підписом, дані передаються до реєстру. Без цього кроку система не дозволить завершити процедуру.

Випадки коли згода власника не потрібна

Є лише кілька винятків із загального правила. Найважливіший із них — реєстрація дітей до 14 років. Якщо один із батьків уже прописаний у квартирі чи будинку, дитину можна зареєструвати за цією ж адресою без додаткових дозволів. Це передбачено законом і спрямовано на захист прав дитини.

Як прописатися за рішенням суду

У суді питання прописки розглядаються рідко, адже відсутність згоди власника не може бути компенсована судовим рішенням.

Втім, у виняткових ситуаціях суд може зобов’язати зареєструвати особу, якщо вона має доведене право користування житлом, наприклад, за рішенням про встановлення сервітуту або як член сім’ї власника.

Натомість виписати особу без її згоди можна лише за рішенням суду, якщо вона втратила право користування житлом.

Як повідомлялось, в Україні скасовано обов'язкову прив'язку реєстрації місця проживання до житла у власності. Громадяни можуть легально оформити прописку у зйомній квартирі, дачному будинку чи гуртожитку, що значно спрощує реалізацію їхніх правових можливостей.

Також ми розповідали, що українці тепер можуть швидко та без зайвої бюрократії оновити інформацію про свою адресу проживання (прописку) безпосередньо у мобільному застосунку "Дія". Раніше ця функція була доступна лише на порталі, але тепер користувачі отримали ще зручніший спосіб зміни місця реєстрації.