Можно ли прописаться без владельца квартиры или дома в Украине — правила в 2025 году

В 2025 году вопрос прописки без согласия собственника жилья не потерял актуальности. Несмотря на упрощение процедур через цифровые сервисы, закон и дальше стоит на защите частной собственности. Прописаться без разрешения владельца квартиры или дома невозможно — даже если вы проживаете там законно по договору аренды.

Право на свободу передвижения закреплено в Конституции Украины. В то же время она гарантирует неприкосновенность частной собственности. Это означает, что любые действия, которые могут ограничить право собственника, в частности регистрация другого лица без согласия, считаются незаконными.

Закон "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине" определяет: регистрация происходит с согласия собственника или совладельцев жилья.

Дополнительно это подтверждается нормами Гражданского кодекса- статьи 316-321 описывают права на владение, пользование и распоряжение имуществом.

Следовательно, прописаться без разрешения собственника возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законом.

Как прописаться в арендованной квартире

Многие арендаторы ошибочно считают, что договор найма автоматически дает право на прописку. Но даже при наличии официального договора собственник должен предоставить письменное согласие или подтвердить его через электронные сервисы.

"Регистрация без согласия невозможна, даже если вы платите аренду официально. Договор лишь подтверждает законность проживания, но не заменяет волеизъявления владельца", — отмечают в аналитическом центре Cedos.

Регистрация места жительства через Дію

Сейчас прописаться стало проще благодаря цифровым инструментам. Подать заявку можно:

через портал "Дія";

или в ЦПАУ по месту жительства.

Если подача происходит онлайн, владельцу жилья поступает электронный запрос на подтверждение согласия. После того, как он подписывает документ электронной подписью, данные передаются в реестр. Без этого шага система не позволит завершить процедуру.

Случаи когда согласие владельца не требуется

Есть лишь несколько исключений из общего правила. Важнейшее из них - регистрация детей до 14 лет. Если один из родителей уже прописан в квартире или доме, ребенка можно зарегистрировать по этому же адресу без дополнительных разрешений. Это предусмотрено законом и направлено на защиту прав ребенка.

Как прописаться по решению суда

В суде вопросы прописки рассматриваются редко, ведь отсутствие согласия собственника не может быть компенсировано судебным решением.

Впрочем, в исключительных ситуациях суд может обязать зарегистрировать лицо, если оно имеет доказанное право пользования жильем, например, по решению об установлении сервитута или как член семьи собственника.

Зато выписать человека без его согласия можно только по решению суда, если он потерял право пользования жильем.

Как сообщалось, в Украине отменена обязательная привязка регистрации места жительства к жилью в собственности. Граждане могут легально оформить прописку в съемной квартире, дачном доме или общежитии, что значительно упрощает реализацию их правовых возможностей.

Также мы рассказывали, что украинцы теперь могут быстро и без лишней бюрократии обновить информацию о своем адресе проживания (прописку) непосредственно в мобильном приложении "Дія". Ранее эта функция была доступна только на портале, но теперь пользователи получили еще более удобный способ изменения места регистрации.