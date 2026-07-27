Прописка без власної квартири: де можна офіційно зареєструватися у 2026 році

Люди на вулиці, підпис документів. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Інна Діденко Редактор економічних новин

Відсутність власної квартири чи будинку не позбавляє можливості офіційно зареєструвати місце проживання. Відомо, які варіанти мають українці, щоб отримати прописку, якщо немає житла. Також цьогоріч змінилися правила реєстрації, тож у деяких випадках процедура стала простішою.

Як правильно діяти, повідомляє редакція Новини.LIVE.

Скільки можна жити без прописки

Після переїзду на нове місце проживання людина має протягом 30 календарних днів задекларувати або зареєструвати нову адресу. Це можна зробити через ЦНАП, а в окремих випадках — онлайн через портал "Дія".

При цьому закон не вимагає, щоб людина була власником житла. Достатньо законно проживати за цією адресою.

Де можна зареєструвати місце проживання

Якщо власного житла немає, зареєструватися можна:

в орендованій квартирі або будинку;

у родичів чи знайомих;

у службовому житлі;

у гуртожитку;

у соціальному житлі;

у садовому або дачному будинку, якщо він офіційно визнаний придатним для постійного проживання.

Як прописатися в орендованому житлі

Це найпоширеніший варіант для тих, хто винаймає квартиру чи будинок.

Для реєстрації знадобляться:

заява (її можна заповнити у ЦНАП або онлайн через "Дію");

паспорт або ID-картка та податковий номер;

договір оренди, якщо він укладений;

згода власника житла. Якщо оформлення відбувається через "Дію", власник має підтвердити запит своїм електронним підписом;

військово-обліковий документ — для військовозобов'язаних.

Якщо житло належить до державного чи комунального фонду, у 2026 році діють нові правила. Ордер більше не є підставою для реєстрації. Тепер обов'язково потрібно надати договір найму (оренди чи піднайму), укладений на підставі цього ордера.

Чи можна прописатися у родичів

Це теж прийнятний варіант. Власник житла може зареєструвати у своїй квартирі або будинку родича, члена сім'ї чи будь-яку іншу людину. Водночас така реєстрація не дає права власності на нерухомість і не робить людину співвласником житла. Вона лише підтверджує місце проживання.

Власник також має право у будь-який момент зняти повнолітню особу з реєстрації через ЦНАП або "Дію". Виняток становлять неповнолітні діти — для них діє окремий порядок.

Як зареєструватися на дачі

Це можливо лише тоді, якщо будинок офіційно має статус житлового. Для цього його потрібно перевести із садового або дачного фонду до житлового через орган місцевого самоврядування. Крім того, будинок повинен відповідати державним будівельним нормам для постійного проживання.

Як прописатися в гуртожитку

Зареєструвати місце проживання можна і в гуртожитку, якщо людина проживає там на законних підставах.

Підставою можуть бути:

ордер на вселення;

договір найму кімнати або ліжко-місця;

офіційне клопотання від закладу освіти чи роботодавця.

Що потрібно знати переселенцям

Довідка внутрішньо переміщеної особи не є пропискою. Вона лише підтверджує статус ВПО та місце фактичного проживання для отримання державної допомоги. Якщо людина постійно живе за новою адресою, вона може зареєструвати або задекларувати місце проживання на загальних підставах, наприклад, в орендованому житлі за згодою власника.

Якщо житла немає зовсім

Для бездомних людей також передбачена можливість офіційної реєстрації. У такому випадку місце проживання оформлюють за адресою Центру обліку бездомних осіб або закладу соціального захисту, де людина перебуває на обліку та отримує соціальні послуги.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Україні спростили оформлення адміністративних послуг для родин військових. Тепер дитину можна зареєструвати за місцем проживання одного з батьків без згоди іншого, якщо він має статус безвісти зниклого або перебуває у полоні.

Також Новини.LIVE писали про правила оренди у Німеччині. Українцям під час пошуку житла варто уважно читати договір оренди. У країні діють різні види оренди — зі стабільною ціною, прив’язаною до інфляції або із заздалегідь прописаним підвищенням плати.