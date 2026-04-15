Прописка дитини: чи можна зареєструвати у житлі, якщо один з батьків зник безвісти

Жінка з документами та будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році питання реєстрації дітей залишається чутливим, особливо для родин військових. Закон формально вимагає згоду обох батьків, якщо вони прописані за різними адресами. Але у випадках, коли один із них зник безвісти, стандартна процедура фактично блокується.

Саме тому доводиться шукати альтернативний шлях через офіційні відмови та судові рішення, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Юрія Айвазяна.

"Дитину можна зареєструвати лише за місцем проживання батьків. Якщо батько безвісти зниклий, отримати його згоду неможливо", — пояснює він.

У таких ситуаціях діяти потрібно поетапно. Простого звернення до органів реєстрації недостатньо. Важливо зафіксувати сам факт неможливості отримання згоди другого з батьків.

Як прописати дитину без згоди батька

Базовий пакет документів стандартний, але ключове значення має підтвердження статусу батька. Це може бути довідка про зникнення безвісти або інші офіційні документи.

Перший обов’язковий крок — звернення до ЦНАПу із заявою. Потім потрібно отримати письмову відмову. Без цього документа рухатися далі практично неможливо.

"Спочатку потрібно отримати офіційну відмову, і лише після цього звертатися до суду або органів опіки", — наголошує Айвазян.

Як зареєструвати дитину через суд або опіку

Після отримання офіційної відмови є два варіанти:

звернення до суду з позовом про визначення місця проживання дитини;

звернення до органу опіки та піклування для отримання рішення.

Обидва механізми дозволяють замінити згоду другого з батьків юридичним рішенням.

Після того, як ви отримаєте рішення суду або відповідний висновок від служби у справах дітей, реєстратори будуть зобов’язані прописати дитину за вашою адресою без жодних додаткових підписів від батька. Це довший шлях, але він залишається єдиним легітимним способом врегулювати статус дитини.

Як повідомляли Новини.LIVE, що юридична адреса людини часто не збігається з її фактичним місцем проживання роками. Хоча власники квартир нерідко стикаються з проблемою "мертвих душ" у документах, чинне право все одно суворо захищає інтереси тих, хто офіційно зареєстрований у житлі.

Також Новини.LIVE розповідали, що продаж житла з прописаними мешканцями у 2026 році став нормою, оскільки багато українців через війну не мають змоги виписатися особисто. Хоча покупців часто лякає такий нюанс, важливо пам'ятати: право власності є первинним, а реєстрація не дає сторонній особі прав на саму нерухомість. Для безпечної угоди достатньо чітко розмежовувати ці поняття та дотримуватися юридичних процедур виписки.