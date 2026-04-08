Прописка відлякує покупців квартир: як не зірвати угоду

Будинок у центрі Києва. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році продаж квартири в Україні, в якій прописана стороння людина, залишається звичною практикою. Через війну та виїзд за кордон не всі можуть особисто знятися з реєстрації. Це створює сумніви у продавців і покупців, але закон у цьому питанні досить чіткий. Головне — розуміти різницю між правом власності та реєстрацією місця проживання.

Продати квартиру з прописаною дорослою людиною можна без обмежень, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвокатське бюро "Юрконсалт". Для укладення договору потрібна лише згода власника або співвласників, а не всіх зареєстрованих осіб.

Чому покупці бояться таких квартир

Найчастіше причини психологічні або практичні:

страх, що людина залишиться жити у квартирі;

труднощі з оформленням субсидій;

ризики затягування виписки.

Щоб зменшити ризики, юристи радять у договорі прописати обов’язок продавця виписати всіх зареєстрованих у визначений строк.

Чи дає прописка право на квартиру

Одна з головних причин відмов покупців — хибні уявлення. Але прописка не надає жодних майнових прав. Людина може бути зареєстрована, але не мати жодного відношення до власності.

Важливо пояснювати це покупцю ще до підписання договору. Право проживання і право власності — різні речі. Саме власник вирішує долю житла.

Як виписати людину з квартири

Існує кілька способів зняти особу з реєстрації. Найпростіший — добровільна заява.

Якщо цього немає, власник може:

звернутися до ЦНАПу за місцем розташування житла;

надати документи на право власності;

ініціювати процедуру зняття з реєстрації.

Якщо виникають труднощі або відмови, питання вирішується через суд. Судовий шлях застосовують, якщо людина не хоче виписуватися або має особливий статус. У таких випадках подають позов про втрату права користування житлом.

Це актуально, якщо:

людина не проживає у квартирі;

не виходить на зв’язок;

є військовозобов’язаною;

ЦНАП відмовив у знятті з реєстрації.

Після рішення суду людину можуть примусово зняти з реєстрації.

Перед угодою юристи радять покупцю перевірити склад зареєстрованих осіб і зафіксувати умови їх виписки. А продавцю — заздалегідь підготувати документи і пояснити ситуацію.

Що варто знати покупцям квартир

Ситуація на українському ринку житла у 2026 році залишається неоднорідною, адже ціни зростають лише на об’єкти з реальними темпами будівництва, підкреслила глядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE.

"Подорожчання нерухомості на 30%, яке прогнозують деякі експерти, буде стосуватися окремих комплексів, які продовжують будувати", — наголосила вона.

За словами Берещак, інвестори стали значно вибагливішими, звертаючи увагу не на обіцянки, а на фактичну готовність будинків.

"Середні затримки з введенням в експлуатацію нових ЖК зараз сягають 18-24 місяців, що створює гострий дефіцит надійних варіантів", — каже експертка.

Саме через обмежену пропозицію якісного житла ліквідні новобудови стають дефіцитним товаром. У результаті ринок розділився: поки одні об'єкти простоюють, інші стрімко додають у вартості завдяки довірі покупців.

Як повідомляли Новини.LIVE, незважаючи на те, що радянська прописка давно пішла в минуле, саме це слово досі залишається звичним елементом нашої мови. Проте важливо розуміти, що сучасна реєстрація — це не "прикріплення" до житла за вказівкою держави, а лише офіційне сповіщення про вашу фактичну адресу. Таким чином, замість старого інструменту контролю ми отримали прозору процедуру повідомлення про місце проживання.

Також Новини.LIVE розповідали, що реєстрація дитини часто супроводжується помилковим переконанням, ніби вирішальне слово завжди за власником квадратних метрів. Проте українські закони захищають права неповнолітніх, дозволяючи батькам прописувати малечу за місцем свого проживання без сторонньої згоди. Такий спрощений механізм нівелює майнові претензії орендодавців, адже інтереси дитини в цьому питанні є пріоритетними.