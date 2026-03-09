Кого з родичів неможливо виписати з квартири у 2026 році — перелік

Кого з родичів практично неможливо виписати. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Життєві обставини часто змінюються швидше за записи в демографічному реєстрі. Ситуація, коли родич роками не переступає поріг квартири, але залишається там прописаним, — класика українських реалій. Проте варто пам’ятати: законодавство все ще стоїть на боці мешканця, а не лише власника квадратних метрів.

Редакція Новини.LIVE розповідає, яких родичів неможливо виписати з житла.

Виписка неповнолітньої дитини з квартири

Зняти дитину з реєстрації — це найскладніший юридичний квест. Логіка закону проста: права дитини важливіші за майнові інтереси дорослих. Стаття 18 Закону України "Про охорону дитинства" прямо вказує, що діти мають право користуватися житлом нарівні з власником.

Просто так змінити місце реєстрації дитини без згоди обох батьків або позитивного висновку органів опіки не вийде. Головна умова, яку перевірятиме суд або ЦНАП: чи не погіршуються умови проживання? Якщо нове житло менше або в гіршому стані, у виписці, скоріш за все, відмовлять.

До того ж після 14 років підліток уже сам вирішує, чи давати згоду на переїзд, що додає власникам зайвого головного болю.

Чи можна виписати співвласника квартири

Якщо у вашого родича є бодай 1/100 частина квартири, питання про його виписку взагалі не стоїть. Згідно зі статтею 319 Цивільного кодексу України, власник має право розпоряджатися майном на власний розсуд, а право власності автоматично гарантує право на проживання.

Поки людина є у реєстрі власників, жоден суд не позбавить її прописки, навіть якщо вона не з’являється вдома десятиліттями. Єдиний шлях тут — спочатку викупити частку або домовлятися про її відчуження.

Право проживання членів сімї власника

Найбільше суперечок викликає статус "членів сім’ї". Навіть якщо людина не має частки у власності, вона захищена статтею 156 Житлового кодексу України та статтею 405 Цивільного кодексу.

Ці норми дають право дружині, чоловіку, батькам або дітям користуватися житлом на рівних умовах із власником. Якщо вони вселилися як члени сім’ї та фактично там проживають, виселити їх примусово майже нереально.

Судді зазвичай дуже неохоче йдуть на те, щоб позбавити людину єдиного даху над головою, особливо якщо йдеться про літніх батьків.

Особливі категорії прописаних та воєнний стан

Існує ще кілька категорій людей, яких виписати вкрай складно. До них часто належать:

військовослужбовці та ветерани під час дії воєнного стану;

люди з інвалідністю, які не мають іншого житла;

утриманці за договором довічного утримання;

особи з правом проживання за заповітом.

В таких випадках зазвичай враховуються соціальні обставини і власник житла може отримати відмову у знятті з реєстрації.

Як позбавити родича права користування квартирою

Якщо ваш родич не належить до вищезгаданих категорій, єдиний робочий інструмент — позов про "визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням". Тут доведеться збирати акти від сусідів, довідки про несплату комунальних послуг та докази того, що людина не живе за адресою понад шість місяців без поважних причин.

Але якщо відповідач хоча б раз на пів року заходить у квартиру або платить за світло, суд розцінить це як підтримання права на проживання.

Що ще варто знати власникам житла

Розподіл житла між кількома власниками часто перетворюється на складне випробування, проте юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповів чіткий алгоритм дій для збереження нервів та майна.

Головна складність полягає у відмінності між частковою та сумісною власністю, адже в останньому випадку межі володіння залишаються розмитими.

"У спільній сумісній власності жоден із співвласників не може вважати конкретну частину майна своєю до моменту офіційного поділу", — зауважує експерт.

Найбільш раціональним виходом є мирна угода, яку необхідно офіційно завірити у нотаріуса для фіксації прав кожного учасника. Це дозволяє уникнути багаторічних позовів та додаткових витрат на адвокатів.

Проте, коли компроміс стає неможливим, єдиним варіантом залишається звернення до Феміди.

"Якщо домовленості досягти не вдається, питання вирішується в судовому порядку", — підкреслює Козляк.

Хоча судові процеси зазвичай є тривалими та виснажливими, саме вони ставлять остаточну крапку в майнових суперечках, визначаючи конкретні частки або грошові компенсації.

Як повідомлялось, багато хто досі плутає реєстрацію зі правом власності, хоча стара добра прописка — це лише відмітка про адресу. З юридичного погляду наявність штампа в паспорті зовсім не означає, що людина може претендувати на квадратні метри.

Також ми розповідали, що реєстрація у квартирі — це не просто формальність, а прямий вплив на ваші комунальні платежі. За відсутності лічильників вартість газу, води та вивозу сміття розраховується за кількістю прописаних мешканців, тож кожен "зайвий" штамп у паспорті збільшує суми у квитанціях.