Чи можуть анулювати прописку, якщо довго не проживати за місцем реєстрації — правила у 2025 році

Багатьох цікавить питання — чи можливо втратити прописку, якщо ви довго не живете за зареєстрованою адресою. У 2025 році в Україні це питання залишається актуальним. Закон не дозволяє автоматично скасовувати реєстрацію лише через відсутність. Проте є нюанси, які варто знати.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які є законні підстави для анулювання реєстрації місця проживання.

Прописка або реєстрація — це запис у державному реєстрі, який змінюється лише за дією закону, рішенням відповідного органу або суду.

З 2003 року система прописки (яка була за радянських часів) була скасована, і натомість діє система реєстрації місця проживання згідно з Законом "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

Ця система передбачає, що зняття з реєстрації може відбуватися лише за певних підстав — не просто через тривалу відсутність.

Підстави для зняття з реєстрації

Добровільне зняття

Людина, яка зареєстрована, може сама написати заяву, щоб її зняли з реєстрації за тією адресою. Це найпростіший варіант.

Заява власника житла

Власник або співвласники квартири можуть ініціювати зняття з реєстрації особи, яка зареєстрована за їхньою адресою. Однак тут важливо, щоб їхня заявленість була законною, і процедура не порушувала права людини, наголошують фахівці адвокатського об’єднання "Бачинський та партнери".

Рішення суду

Якщо особа відмовляється добровільно знятися або власник не має згоди, може бути звернення до суду.

Суд може зобов’язати зняти з реєстрації на підставі:

рішення про виселення;

рішення про позбавлення права користування житлом;

визнання особи безвісно відсутньою чи померлою;

інші рішення, що стосуються права власності чи користування.

Чи можуть анулювати прописку без згоди через відсутність

Просто тому, що ви виїхали й не живете за місцем реєстрації, вас не знімуть автоматично. Для зняття з реєстрації потрібна ваша заява, заява власника або судове рішення — немає "автоматичної ануляції".

У деяких випадках власник житла може звернутися до ЦНАП і попросити зняти вас з реєстрації навіть без вашої особистої присутності — але це не означає, що закон це дозволяє у всіх випадках, особливо якщо ви — власник, співвласник або маєте інші правові підстави.

"Людина, яка була знята з реєстрації без згоди, може оскаржити це через суд — якщо процедура порушувала закон чи була неправомірною", — зазначає юристка Ірена Найда.

Що буде, якщо довго не жити за місцем реєстрації

Ви не втратите реєстрацію автоматично через відсутність. Якщо власник житла захоче вас зняти з реєстрації, він має діяти за законом. Якщо процедура порушує ваші права — ви маєте право звернутися до суду чи оскаржити адміністративне рішення. Якщо ви — власник чи співвласник — вас не можна виписати без вашої згоди. Якщо орган реєстрації сам скасує відомості про вашу реєстрацію (наприклад, через неправильні дані), він зобов’язаний повідомити вас.

Як повідомлялось, витяг про місце проживання є офіційним документом, що засвідчує реєстрацію людини за певною адресою або її відсутність. Його можна отримати як у паперовому, так і в електронному вигляді, і він є обов'язковим для широкого спектру життєвих ситуацій — від банківських операцій до зарахування дітей у навчальні заклади.

Також у сучасному українському суспільстві досі поширена помилкова думка, ніби реєстрація місця проживання автоматично надає людині право власності на частку житла. Проте, насправді ця радянська юридична спадщина не має такого впливу і лише фіксує місце проживання, не змінюючи майнових прав.