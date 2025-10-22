Видео
Україна
Видео

Прописка в жилье — дает ли право распоряжаться недвижимостью

Дата публикации 22 октября 2025 11:22
обновлено: 11:16
Дает ли прописка право распоряжаться квартирой — правила в 2025 году
Женщина с документами. Фото: Freepik

Прописка или официальная регистрация места жительства — это не право собственности, а лишь подтверждение факта, что человек проживает по определенному адресу. Она нужна для получения документов, работы, медицинских и социальных услуг.

Законодательно это регулируется Законом "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине", который определяет прописку как элемент свободы передвижения, но не как юридическое основание для владения жильем.

Прописка помогает человеку легализовать свое место жительства, однако сама по себе не создает никаких имущественных прав. В этом заключается ключевое отличие от собственности, которую подтверждает только государственная регистрация права собственности в Реестре вещных прав.

Какие права имеет прописанный человек

Зарегистрированное лицо получает только право проживать в квартире, а не распоряжаться ею. Это право имеет юридическую защиту: выселить человека без его согласия непросто, особенно если это ребенок или лицо, не имеющее другого жилья. Такие случаи рассматриваются судами индивидуально.

Кроме права проживания, прописка обеспечивает возможность:

  • получить паспорт и оформить другие документы;
  • отдать ребенка в школу по месту жительства;
  • трудоустроиться официально или стать на воинский учет.

Без регистрации человеку трудно реализовать базовые гражданские права, поэтому даже арендаторам часто приходится оформлять временную прописку.

Каких прав не дает прописка

Регистрация не делает человека совладельцем жилья. Прописанный человек не может продавать, дарить, менять или сдавать квартиру в аренду от своего имени. Право собственности принадлежит только тому, кто зарегистрирован как собственник в государственном реестре.

Даже если человек прожил в квартире много лет, это не дает ему юридических оснований претендовать на долю имущества. Прописка также не защищает в случаях, когда жилье переходит новому владельцу — например, после продажи или дарения.

"Однако иногда она влияет на судебные споры. Например, в наследственных делах или при выселении суд учитывает факт регистрации как доказательство фактического проживания. Именно поэтому владельцам следует внимательно относиться к тому, кого они прописывают в своем жилье", — отмечают в АН My Flat.

Как снять с регистрации после развода

Проблемным является вопрос, когда в квартире остается прописанным бывший муж или жена. Прописка после развода не аннулируется автоматически. Владельцу жилья приходится решать вопрос двумя путями:

Добровольная выписка

Самый простой вариант — договориться с бывшим партнером о добровольном снятии с регистрации. Для этого достаточно обратиться в ЦНАП или орган регистрации населения с паспортом и заявлением.

Принудительная выписка через суд

Если договориться не удается, нужно обращаться в суд с иском о признании лица утратившим право пользования жильем. Суд оценивает, проживает ли это лицо в квартире, участвует ли в ее содержании, имеет ли другое жилье.

Если доказательства подтверждают, что бывший член семьи фактически не проживает по адресу, суд удовлетворяет иск владельца. Однако даже после выигранного дела следует обратиться в орган регистрации, чтобы внести изменения в государственный реестр.

Если же бывший муж или жена реально проживают в квартире и не имеют другого жилья, суд может встать на их сторону. Конституция гарантирует каждому право на жилье, поэтому суды часто выбирают компромисс, чтобы не оставить человека без крыши над головой.

Как сообщалось, многих украинцев интересует, можно ли потерять прописку из-за длительного отсутствия по этому адресу. В 2025 году закон не предусматривает автоматической отмены регистрации только на этом основании. Однако существуют определенные правовые нюансы, которые следует учитывать.

Также мы рассказывали, что в Украине гражданам разрешено проживать без регистрации места жительства не дольше 30 дней. После этого срока необходимо обязательно задекларировать или зарегистрировать свое новое место жительства.

госрегистрация недвижимость прописка квартира собственность
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
