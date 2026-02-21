Відео
Прописка в Україні — з якими перешкодами можна зіткнутись у 2026 році

Прописка в Україні — з якими перешкодами можна зіткнутись у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 06:12
Прописка в Україні — про які головні нюанси треба знати при реєстрації у 2026 році
Які правила реєстрації місця проживання в Україні у 2026 році. Фото: Freepik

В Україні поняття прописки остаточно відійшло в минул — це лише декларація та ваш офіційний цифровий канал зв’язку з державою. Важливо розуміти: реєстрація у квартирі чи будинку тепер жодним чином не впливає на право власності.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на статтю 4 Закону України "Про надання публічних послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання", факт реєстрації не є підставою для володіння чи розпорядження житлом. Простіше кажучи, штамп (чи запис у реєстрі) не робить мешканця співвласником квадратних метрів.

Читайте також:

Скільки коштує прописка в Україні у 2026 році

Вартість послуги прив’язана до прожиткового мінімуму, який наразі становить 3 209 грн. Відповідно до закону, сума адмінзбору залежить від вашої пунктуальності.

Якщо подати заяву протягом 30 днів після зняття з попереднього місця, вартість становить 48,14 грн. Якщо строк пропущено, доведеться сплатити 80,23 грн.

"Справляється адміністративний збір у розмірі 1,5%прожиткового мінімуму… у разі порушення строків — 2,5%", — сказано у законі.

Фактично зволікання тепер коштує дорожче, ніж сама процедура.

Як прописатися через Дію

Якщо ви маєте ID-картку, процедура в застосунку триває лічені хвилини. Алгоритм простий: вказуєте адресу, власник підтверджує запит електронним підписом, і дані оновлюються.

Проте є нюанс для військовозобов’язаних. Якщо дані у вашому електронному кабінеті "Оберіг" застарілі або містять розбіжності, Дія видасть помилку. У такому разі шлях один — особистий візит до ЦНАПу для звірки даних.

Як зареєструвати дитину без зайвих дозволів

Законодавство максимально спростило життя батькам. Якщо один із них уже зареєстрований за певною адресою, дитину до 14 років можна "прописати" туди автоматично.

Стаття 18 профільного закону чітко вказує: згода власника житла для реєстрації неповнолітньої дитини за місцем проживання батьків не потрібна. Це ключовий запобіжник, який гарантує малечі право на садочок, школу та безплатну медицину в районі проживання.

Як повідомлялось, навіть з переходом у "цифру", навколо реєстрації місця проживання досі вистачає хибних уявлень. Чимало людей наївно вважають, що відмітка в паспорті чи запис у Дії автоматично гарантує їм довічне право на житло, з якого неможливо виселити.

Також ми розповідали, що реєстрація — це не просто формальність, а прямий вплив на ваші витрати. Без лічильників кожен прописаний мешканець автоматично збільшує рахунки за газ, воду та сміття, оскільки нарахування йдуть за загальними нормами.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
