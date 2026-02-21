Видео
Нюансы с пропиской — о чем нужно знать украинцам в 2026 году

Нюансы с пропиской — о чем нужно знать украинцам в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 06:12
Прописка в Украине — какие сюрпризы могут быть при регистрации
Какие правила регистрации места жительства в Украине в 2026 году. Фото: Freepik

Так называемыя "прописка" в Украине уже окончательно отошла в прошлое. Сейчас это лишь декларация и ваш официальный цифровой канал связи с государством. 

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на статью 4 Закона Украины "О предоставлении публичных услуг по декларированию и регистрации места жительства", факт регистрации не является основанием для владения или распоряжения жильем. Проще говоря, штамп (или запись в реестре) не делает жителя совладельцем квадратных метров.

Читайте также:

Сколько стоит прописка в Украине в 2026 году

Стоимость услуги привязана к прожиточному минимуму, который сейчас составляет 3 209 грн. Согласно закону, сумма админсбора зависит от вашей пунктуальности.

Если подать заявление в течение 30 дней после снятия с предыдущего места, стоимость составляет 48,14 грн. Если срок пропущен, придется уплатить 80,23 грн.

"Взимается административный сбор в размере 1,5% прожиточного минимума... в случае нарушения сроков — 2,5%", — сказано в законе.

Фактически промедление теперь стоит дороже, чем сама процедура.

Как прописаться через Дію

Если у вас есть ID-карта, процедура в приложении длится считанные минуты. Алгоритм прост: указываете адрес, владелец подтверждает запрос электронной подписью, и данные обновляются.

Однако есть нюанс для военнообязанных. Если данные в вашем электронном кабинете "Оберіг" устаревшие или содержат расхождения, Дія выдаст ошибку. В таком случае путь один - личный визит в ЦПАУ для сверки данных.

Как зарегистрировать ребенка без лишних разрешений

Законодательство максимально упростило жизнь родителям. Если один из них уже зарегистрирован по определенному адресу, ребенка до 14 лет можно "прописать" туда автоматически.

Статья 18 профильного закона четко указывает: согласие собственника жилья для регистрации несовершеннолетнего ребенка по месту жительства родителей не требуется. Это ключевой предохранитель, который гарантирует малышам право на садик, школу и бесплатную медицину в районе проживания.

Как сообщалось, даже с переходом в "цифру", вокруг регистрации места жительства до сих пор хватает ложных представлений. Многие наивно полагают, что отметка в паспорте или запись в Дії автоматически гарантирует им пожизненное право на жилье, из которого невозможно выселить.

Также мы рассказывали, что регистрация — это не просто формальность, а прямое влияние на ваши расходы. Без счетчиков каждый прописанный жилец автоматически увеличивает счета за газ, воду и мусор, поскольку начисления идут по общим нормам.

