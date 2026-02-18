Чи можуть виселити з житла людину з пропискою — правила у 2026 році

Чоловік з документами. Фото: Freepik

Попри всі цифрові реформи, навколо прописки (яку тепер офіційно називають реєстрацією місця проживання) досі крупа міфів. Багато хто чомусь переконаний, що штамп у паспорті чи запис у Дії — це мало не "броня" від виселення.

Реєстрація місця проживання — це лише право користуватися житлом, а не володіти ним. Водночас виставити людину з речами на вулицю за один день теж не вийде, повідомляє редакція Новини.LIVE з посиланням на статтю 47 Конституції України.

"Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду", — сказано в Основному законі.

Отже, якщо власник просто змінив замки, поки ви були на роботі — це самоправство, і закон тут на боці мешканця, навіть якщо він не власник.

Підстави для виселення з квартири з пропискою

Сам факт наявності реєстрації не робить вас недоторканним. Власник цілком може піти до суду. Найчастіше "квитком на вихід" стає стаття 116 Житлового кодексу України.

Вона дозволяє виселяти людей без надання іншого житла, якщо вони:

систематично псують квартиру;

перетворили житло на офіс, склад чи притон (використання не за призначенням);

влаштовують сусідам "веселе життя" так, що спільне проживання стає неможливим.

На практиці суддя не повірить власнику на слово. Потрібні зафіксовані факти: протоколи поліції про порушення тиші, акти від ОСББ про пошкодження майна або письмові скарги сусідів.

Як виписати людину з квартири без її згоди

У 2026 році процедури стали швидшими завдяки цифровізації, але судовий етап нікуди не зник. Якщо людина добровільно не знімається з реєстрації, власнику доведеться збирати доказову базу.

Суди зазвичай дивляться на три речі:

Чи живе там людина фактично. Тут допоможуть показання сусідів та акти про непроживання понад 6 місяців. Хто платить за комуналку. Квитанції — це залізний аргумент. Соціальний аспект. Якщо ви намагаєтеся виписати дитину, пенсіонера або людину, якій реально нікуди йти, суд буде максимально прискіпливим.

Водночас варто пам’ятати, що реєстрація — це адміністративний запис у реєстрі. Вона не створює права власності. Тому подальша безпека залежить від законності проживання та дотримання правил співжиття.

