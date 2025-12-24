Відео
Головна Ринок нерухомості Прописку скасовуватимуть по-новому — що змінилось для українців

Прописку скасовуватимуть по-новому — що змінилось для українців

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 14:32
Скасування прописки — уряд оновив підстави для анулювання реєстрації місця проживання
Чоловіки з документами. Фото: Freepik

Кабінет міністрів України уточнив порядок анулювання реєстрації місця проживання (так завана "прописка). Уряд чітко визначив випадки, за яких реєстрація визнається недійсною. 

Відповідні зміни закріплені постановою №1665, яка оновлює процедури декларування, реєстрації та скасування відомостей про місце проживання. 

Читайте також:

Коли можуть скасувати реєстрацію місця проживання

Головна підстава для скасування — порушення закону під час оформлення. Якщо виявиться, що дані були неправдивими або процедура пройшла з помилками, орган реєстрації зобов’язаний провести перевірку.

Просто "виписати" людину миттєво не зможуть: спочатку складається офіційний висновок, і лише після цього ухвалюється рішення.

Недійсний паспорт як підстава для скасування прописки

Важливий нюанс стосується документів. Якщо паспорт, за яким ви реєструвалися, визнають недійсним (наприклад, через рішення Міграційної служби) або якщо Мін’юст анулює відповідний актовий запис цивільного стану — реєстрація місця проживання автоматично анулюється.

Реєстрація дітей після скасування прописки батьків

Нові правила запроваджують "ланцюгову реакцію". Якщо анулюють реєстрацію батьків (або законних представників), автоматично стають недійсними й записи про місце проживання їхніх дітей. 

Це стосується навіть повнолітніх дітей, якщо вони прописувалися на підставі того самого документа, який визнали недійсним, пише "Судово-юридична газета".

Як повідомлятимуть про скасування реєстрації

Уряд запровадив оперативне інформування через Push-сповіщення у застосунку Дія.

Повідомлення отримуватимуть громадяни від 14 років за умови внесення персональних даних і податкового номера до реєстру територіальної громади.

Раніше ми розповідали, до яких базових сервісів відсутній доступ без реєстрації місця проживання. А також, де можна прописатися, якщо немає власного житла.

Кабінет міністрів держреєстрація прописка документи юристи
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
