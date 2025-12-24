Видео
Главная Рынок недвижимости Прописку будут отменять по-новому — что изменилось для украинцев

Дата публикации 24 декабря 2025 14:32
Отмена прописки — правительство обновило основания для аннулирования регистрации места жительства
Мужчины с документами. Фото: Freepik

Кабинет министров Украины уточнил порядок аннулирования регистрации места жительства (так называемая "прописка"). Правительство четко определило случаи, при которых регистрация признается недействительной.

Соответствующие изменения закреплены постановлением №1665, которое обновляет процедуры декларирования, регистрации и отмены сведений о месте проживания.

Читайте также:

Когда могут отменить регистрацию места жительства

Главное основание для отмены — нарушение закона при оформлении. Если окажется, что данные были ложными или процедура прошла с ошибками, орган регистрации обязан провести проверку.

Просто "выписать" человека мгновенно не смогут: сначала составляется официальное заключение, и лишь после этого принимается решение.

Недействительный паспорт как основание для отмены прописки

Важный нюанс касается документов. Если паспорт, по которому вы регистрировались, признают недействительным (например, из-за решения Миграционной службы) или если Минюст аннулирует соответствующую актовую запись гражданского состояния - регистрация места жительства автоматически аннулируется.

Регистрация детей после отмены прописки родителей

Новые правила вводят "цепную реакцию". Если аннулируют регистрацию родителей (или законных представителей), автоматически становятся недействительными и записи о месте жительства их детей.

Это касается даже совершеннолетних детей, если они прописывались на основании того же документа, который признали недействительным, пишет "Судебно-юридическая газета".

Как будут сообщать об отмене регистрации

Правительство ввело оперативное информирование через Push-уведомления в приложении Дія.

Уведомления будут получать граждане от 14 лет при условии внесения персональных данных и налогового номера в реестр территориальной общины.

Ранее мы рассказывали, к каким базовым сервисам отсутствует доступ без регистрации места жительства. А также, где можно прописаться, если нет собственного жилья.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
