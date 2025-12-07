Відео
Головна Ринок нерухомості Реєстрація місця проживання — чи можна прописатися на дачі

Реєстрація місця проживання — чи можна прописатися на дачі

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 06:12
Чи можна оформити реєстрацію місця проживання на дачі в Україні
Жінка читає документи. Фото: Freepik

Тема реєстрації місця проживання у дачних та садових будинках уже багато років викликає суперечки. Одні власники переконані, що це незаконно, інші наводять норми законів і доводять протилежне. 

Як зазначає адвокат Юрій Брикайло, істина лежить посередині і на практиці все трохи інакше, ніж у текстах законів.

Реєстрація місця проживання у дачному будинку

Після змін до законодавства від 10 жовтня 2022 року термін "місце проживання" отримав розширене визначення. У нього включили й інші об’єкти нерухомості, придатні для проживання. Саме це, за словами Брикайла, дало юридичне підґрунтя для реєстрації людей у дачних і садових будинках. 

"Дачний будинок уже є житловим за визначенням", — підкреслює він.

Для розуміння важливо знати різницю в термінах:

  • дачний будинок — житловий будинок для використання протягом року;
  • будинок дачний за Державними будівельними нормами — придатний і для постійного проживання, і для відпочинку;
  • місце проживання — житло з офіційною адресою, у якому людина фактично живе.

Реєстрація у дачному будинку за законом

Попри чіткі законодавчі визначення, державні органи, зокрема Державна міграційна служба, застосовують іншу практику. Вони вимагають отримати рішення про можливість переведення такого будинку у житловий. Без цього прописатися неможливо.

Що варто мати на увазі:

  1. Реєстрація можлива, але лише після отримання рішення про переведення.
  2. Перереєстровувати будинок у житловий не потрібно — ця позиція підтверджена Верховним Судом.
  3. Судова практика підтримує такий шлях, особливо щодо садових будинків.

Прописка на дачі у 2025 році

Після звернення до місцевої ради чи іншого органу та отримання рішення про можливість переведення будинку у житловий, власник може подавати документи на реєстрацію місця проживання. Це рішення фактично підтверджує, що будинок відповідає умовам, необхідним для проживання.

Перед подачею документів:

  • потрібно мати встановлену адресу;
  • необхідно підтвердити право власності;
  • потрібна технічна документація на будинок.

Головна проблема полягає не у відсутності законодавчих підстав, а в тому, як державні органи трактують норми. Саме тому зволікання з реєстрацією досі залишаються частими. 

"Досить мати рішення про переведення — це головний документ, який відкриває шлях до прописки", — підсумовує адвокат.

Як повідомлялось, тема приватизації житла не втрачає своєї актуальності, особливо коли постає питання про долю квартири, якщо один із зареєстрованих мешканців тривалий час проживає за кордоном. В умовах сучасної глобалізації та трудової міграції, така ситуація, коли частина сім'ї перебуває поза межами країни, є досить поширеною і викликає багато юридичних запитань.

Також ми розповідали, що у зв'язку з воєнним станом, необхідність актуалізації місця реєстрації набуває особливої ваги, особливо для військовозобов'язаних та внутрішньо переміщених осіб. Це зобов'язання громадян України має свої законодавчо визначені процедури та правила, яких слід дотримуватись.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
