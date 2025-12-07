Чи можна оформити реєстрацію місця проживання на дачі в Україні

Жінка читає документи. Фото: Freepik

Тема реєстрації місця проживання у дачних та садових будинках уже багато років викликає суперечки. Одні власники переконані, що це незаконно, інші наводять норми законів і доводять протилежне.

Як зазначає адвокат Юрій Брикайло, істина лежить посередині і на практиці все трохи інакше, ніж у текстах законів.

Реєстрація місця проживання у дачному будинку

Після змін до законодавства від 10 жовтня 2022 року термін "місце проживання" отримав розширене визначення. У нього включили й інші об’єкти нерухомості, придатні для проживання. Саме це, за словами Брикайла, дало юридичне підґрунтя для реєстрації людей у дачних і садових будинках.

"Дачний будинок уже є житловим за визначенням", — підкреслює він.

Для розуміння важливо знати різницю в термінах:

дачний будинок — житловий будинок для використання протягом року;

будинок дачний за Державними будівельними нормами — придатний і для постійного проживання, і для відпочинку;

місце проживання — житло з офіційною адресою, у якому людина фактично живе.

Реєстрація у дачному будинку за законом

Попри чіткі законодавчі визначення, державні органи, зокрема Державна міграційна служба, застосовують іншу практику. Вони вимагають отримати рішення про можливість переведення такого будинку у житловий. Без цього прописатися неможливо.

Що варто мати на увазі:

Реєстрація можлива, але лише після отримання рішення про переведення. Перереєстровувати будинок у житловий не потрібно — ця позиція підтверджена Верховним Судом. Судова практика підтримує такий шлях, особливо щодо садових будинків.

Прописка на дачі у 2025 році

Після звернення до місцевої ради чи іншого органу та отримання рішення про можливість переведення будинку у житловий, власник може подавати документи на реєстрацію місця проживання. Це рішення фактично підтверджує, що будинок відповідає умовам, необхідним для проживання.

Перед подачею документів:

потрібно мати встановлену адресу;

необхідно підтвердити право власності;

потрібна технічна документація на будинок.

Головна проблема полягає не у відсутності законодавчих підстав, а в тому, як державні органи трактують норми. Саме тому зволікання з реєстрацією досі залишаються частими.

"Досить мати рішення про переведення — це головний документ, який відкриває шлях до прописки", — підсумовує адвокат.

