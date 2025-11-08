Штраф за проживання без прописки — скільки доведеться заплатити у 2025 році

ЦНАП у Києві. Фото: Олексій Самсонов, КМДА

Українське законодавство зобов’язує кожного громадянина зареєструвати або задекларувати місце проживання протягом 30 днів після переїзду. Ця вимога не є формальністю — вона дає державі можливість вести облік населення, забезпечувати доступ до послуг, соціальних виплат і виборчих прав. Попри поширені побоювання, суворих покарань немає, однак уникнути відповідальності не вдасться.

Відповідно до статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

за перше порушення — попередження;

за повторне протягом року — штраф від 17 до 51 грн (1–3 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян).

Тобто реального фінансового покарання зазвичай немає, якщо громадянин одразу усуває порушення. Проте повторні випадки вже фіксуються у базах, і це може вплинути на подальші адміністративні дії.

Які проблеми створює проживання без прописки

"Найнебезпечніше не саме покарання, а наслідки для доступу до державних сервісів", — зазначається на порталі "Дія".

Медичне обслуговування

Без реєстрації важко прикріпитися до сімейного лікаря чи амбулаторії. Екстрену допомогу нададуть усім, але планове лікування або отримання довідок ускладнюється.

Соціальні виплати

Нереєстроване місце проживання позбавляє права на:

субсидії;

державну допомогу при народженні дитини;

виплати малозабезпеченим;

оформлення пенсії.

Освіта та дитячі садки

Дітей зараховують за територіальним принципом, тож без офіційної адреси школа чи садок можуть відмовити у прийомі.

Вибори та військовий облік

Голосувати можна лише за місцем реєстрації. Для військовозобов’язаних це також умова постановки або зняття з обліку.

Як уникнути штрафів за відсутність прописки

Найпростіше рішення — зареєструвати або задекларувати адресу протягом 30 днів після переїзду.

Це можна зробити:

онлайн — через застосунок або портал "Дія";

офлайн — у Центрі надання адміністративних послуг чи місцевій раді.

Потрібно мати паспорт, документ на житло (або письмову згоду власника) та квитанцію про сплату адміністративного збору.

Таким чином проживання без прописки хоч і не тягне за собою значного штрафу, але створює ризики у доступі до медицини, освіти, соціальної допомоги й навіть виборчого права. Реєстрація залишається необхідністю, що забезпечує людині повний спектр прав у державі.

