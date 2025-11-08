Видео
Проживание без регистрации — какое наказание грозит в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 04:20
обновлено: 13:56
Штраф за проживание без прописки — сколько придется заплатить в 2025 году
ЦПАУ в Киеве. Фото: Алексей Самсонов, КГГА

Украинское законодательство обязывает каждого гражданина зарегистрировать или задекларировать место жительства в течение 30 дней после переезда. Это требование не является формальностью — оно дает государству возможность вести учет населения, обеспечивать доступ к услугам, социальным выплатам и избирательным правам. Несмотря на распространенные опасения, суровых наказаний нет, однако избежать ответственности не удастся.

В соответствии со статьей 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях:

  • за первое нарушение — предупреждение;
  • за повторное в течение года — штраф от 17 до 51 грн (1-3 необлагаемых минимума доходов граждан).

То есть реального финансового наказания обычно нет, если гражданин сразу устраняет нарушения. Однако повторные случаи уже фиксируются в базах, и это может повлиять на дальнейшие административные действия.

Какие проблемы создает жизнь без прописки

"Самое опасное не само наказание, а последствия для доступа к государственным сервисам", — отмечается на портале "Дія".

Медицинское обслуживание

Без регистрации трудно прикрепиться к семейному врачу или амбулатории. Экстренную помощь окажут всем, но плановое лечение или получение справок усложняется.

Социальные выплаты

Нерегистрированное место жительства лишает права на:

  • субсидии;
  • государственную помощь при рождении ребенка;
  • выплаты малообеспеченным;
  • оформление пенсии.

Образование и детские сады

Детей зачисляют по территориальному принципу, поэтому без официального адреса школа или садик могут отказать в приеме.

Выборы и воинский учет

Голосовать можно только по месту регистрации. Для военнообязанных это также условие постановки или снятия с учета.

Как избежать штрафов за отсутствие прописки

Самое простое решение — зарегистрировать или задекларировать адрес в течение 30 дней после переезда.

Это можно сделать:

  • онлайн — через приложение или портал "Дія";
  • офлайн — в Центре предоставления административных услуг или местном совете.

Нужно иметь паспорт, документ на жилье (или письменное согласие владельца) и квитанцию об уплате административного сбора.

Таким образом проживание без прописки хоть и не влечет за собой значительного штрафа, но создает риски в доступе к медицине, образованию, социальной помощи и даже избирательного права. Регистрация остается необходимостью, обеспечивающей человеку полный спектр прав в государстве.

Как сообщалось, теперь украинцам больше не нужно собственное жилье для официальной регистрации места жительства, что преодолевает предыдущие правовые ограничения. Это нововведение значительно расширяет возможности, позволяя легально оформить прописку в арендованных квартирах, дачных или садовых домах, а также в общежитиях.

Также мы рассказывали, что украинцы могут быстро и без лишней бюрократии изменить или обновить информацию о своем адресе проживания (прописке) непосредственно в мобильном приложении "Дія". Эта функция стала доступной в дополнение к возможности сделать это на портале "Дія".

госрегистрация недвижимость штраф прописка документы
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
