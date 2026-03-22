Реєстрація будинку в Україні: ціни при оформленні у 2026 році

Плануючи реєстрацію будинку у 2026 році, більшість власників закладає в бюджет лише податки. Проте на практиці оформлення будинку — це комплексний процес, де підсумковий чек залежить від безлічі факторів: від терміновості до юридичних нюансів самої угоди.

Щоб уникнути несподіваних платежів, важливо розуміти повну структуру оформлення, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на компанію PRO Land Invest.

Коли потрібно реєструвати будинок

Зареєструвати право власності на будинок доведеться у кількох стандартних випадках. Найчастіше це купівля-продаж, введення в експлуатацію нового об'єкта, отримання спадщини або оформлення дарчої.

Хоча обставини різні, алгоритм підготовки документів схожий: вам знадобляться послуги оцінювача, нотаріальний супровід та сплата адміністративних зборів.

Оцінка будинку

Першим кроком завжди йде експертна оцінка. Саме від цифри у звіті оцінювача будуть розраховуватися всі податкові платежі.

Станом на 2026 рік послуги сертифікованого фахівця обійдуться в середньому від 1 200 до 2 500 грн. Звісно, у невеликих містечках можна знайти дешевші пропозиції, тоді як у мегаполісах ціна зазвичай вища через складність об’єктів.

Нотаріальний супровід та супутні витрати

Нотаріус — ключова фігура, яка не просто засвідчує підписи, а перевіряє чистоту всієї історії майна. Орієнтовна вартість його послуг виглядає так:

безпосередньо підготовка та посвідчення договору: 3 000-8 000 грн;

реєстрація права власності в реєстрі: 1 000-2 000 грн;

дрібні технічні витрати та витяги: ще близько 500-2 000 грн.

Також не забувайте про державне мито, яке зазвичай становить 1% від вартості будинку.

Швидкість рієстрації будинку

Вартість внесення даних до Державного реєстру прив’язана до прожиткового мінімуму і термінів виконання:

до 5 днів — близько 0,1 прожиткового мінімуму (300 грн);

за 2 дні — повний прожитковий мінімум (3 029 грн);

за 1 день — подвійний (6 058 грн);

терміново за 2 години — у п’ять разів більше (15 145 грн).

Таким чином повне оформлення будинку у 2026 році "під ключ" обходиться власнику від 10 000 до 30 000 грн, залежно від складності паперів та вашої поспішності.

Часті питання

Які документи потрібні для реєстрації будинку?

Для реєстрації будинку у 2026 році вам знадобляться: паспорт, ІПН, документ на право власності на землю (витяг з ДЗК), технічний паспорт та декларація про готовність об’єкта до експлуатації. Якщо будинок збудовано за будівельним паспортом, перевірте наявність повідомлення про початок робіт.

Як швидко внести відомості про нерухомість до ДРРП?

Найпростіший шлях — через портал "Дія". Оберіть послугу реєстрації прав на нерухомість, заповніть заяву та завантажте скан-копії документів. Дані автоматично підтягнуться з БТІ, а готовий витяг з’явиться в кабінеті.