В Україні дозволили зводити приватні дома без будівельного паспорта

Приватний будинок у Вовчанську. Фото: УНІАН

Кабінет міністрів України змінив правила будівництва приватних будинків, і ці новації вже впливають на ринок. Частину процедур спростили, але контроль водночас посилили. Тепер звести власний будинок стало швидше, однак для забудовників з’явилися нові обмеження.

Як повідомляє Новини.LIVE, відповідні зміни передбачає постанова уряду №305 від 4 березня 2026 року.

Реклама

Спрощення правил для приватних будинків

Головна новина — фактичне скасування будівельних паспортів для невеликих об’єктів. Якщо ви плануєте звести садовий будиночок, дачу чи повноцінний дім площею до 200 кв. м (і не вище двох поверхів), процедура стала максимально швидкою.

Реклама

Замість стосу паперів тепер потрібна лише схема намірів забудови. Її готує сертифікований архітектор або інженер, який сам вносить дані в електронну систему.

По суті, це ваш цифровий "квиток" на будівництво, де вказано:

Реклама

де саме на ділянці стоятиме дім;

як він виглядатиме (фасади та плани);

куди підключатимуться мережі.

Це суттєво економить час, проте цифровізація означає, що держава бачить кожен ваш крок у режимі реального часу.

Де не діє спрощена процедура будівництва

Спрощена процедура — не універсальний інструмент. Якщо ваша ділянка розташована в історичному центрі міста або в межах охоронних зон пам'яток, готуйтеся до класичного "квесту". Там, де архітектурна спадщина під загрозою, старі добрі погодження нікуди не зникли.

Реклама

Нові правила для таунхаусів і котеджних містечок

Найбільше зміни відчують забудовники таунхаусів та котеджних містечок. Раніше вони часто "дробили" великі проєкти на купу дрібних приватних будинків, щоб не проходити складні експертизи та перевірки. Тепер цю лазівку закрили.

Будинки зі спільними стінами (дуплекси, таунхауси) або об’єкти з єдиною концепцією продажу тепер офіційно вважаються повноцінними будівельними проєктами. Хочете будувати на продаж? Проходьте повну процедуру, отримуйте всі дозволи та відповідайте за безпеку за всією суворістю закону.

Реклама

Що не можна робити на власній ділянці без дозволу сусідів

Як розповів Новини.LIVE юрист Олег Козляк, при облаштуванні власного подвір’я важливо пам’ятати про юридичні межі, щоб не спровокувати тривалий конфлікт із сусідами.

"Не можна захоплювати чи використовувати частину ділянки сусіда без його згоди чи відповідного правового оформлення, оскільки будь-яке будівництво поза межами своєї території легко оскаржити в суді", — зазначив експерт.

Зокрема, суворі обмеження стосуються зведення високих парканів або споруд, які перекривають доступ сонячного світла та заважають природній вентиляції на суміжній території.

Козляк наголошує, що також заборонено "проводити будівництво чи зміну призначення землі, яка суттєво погіршує умови користування сусідською ділянкою", провокуючи підтоплення або надмірний шум.

Перед встановленням навісів чи зміною меж доріжок варто заздалегідь обговорити плани з власниками поруч, а краще — зафіксувати домовленості письмово. Такий раціональний підхід допоможе зберегти нерви та уникнути звинувачень у порушенні принципів добросусідства.

Часті питання

Як побудувати будинок своїми руками?

Оберіть енергоефективні матеріали, наприклад, газоблок або керамоблок — вони дозволяють зводити стіни швидше та економити на опаленні. Не економте на надійному фундаменті та професійному підведенні комунікацій. Якісна гідроізоляція та сучасна вентиляція вбережуть конструкцію від руйнування в майбутньому.

Що потрібно для того, щоб побудувати будинок?

Побудова власного будинку у 2026 році починається з оформлення права власності на землю. Обов’язковою є розробка проєкту з урахуванням нових норм безпеки, зокрема облаштування захисного укриття. Також необхідно подати повідомлення про початок робіт через "Дію" та залучити сертифікованих фахівців для технічного нагляду.