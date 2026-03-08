Сусід зводить дім занадто близько — чи можна зупинити таке будівництво

Сусід збудував дім впритул до паркану. Фото: Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Кожен, хто живе у приватному секторі, хоча б раз стикався з "активними" сусідами. Ситуація класична: ще вчора за парканом був пустир, а сьогодні там росте будинок, який закриває вам сонце, заглядає прямо в спальню, а взимку загрожує скинути весь сніг вам на троянди. Окрім зіпсованого краєвиду, це реальна проблема для пожежної безпеки та вашої приватності.

Як захистити свою ділянку, не доводячи до війни

У такій ситуації багато хто терпить поведінку сусіда, бо "не хоче псувати стосунки", але закон якраз на вашому боці. В Україні діють правила добросусідства.

Зокрема, стаття 103 Земельного кодексу України прямо зобов’язує власників ділянок обирати такі методи господарювання, які завдають сусідам "найменше незручностей" (затінення, задимлення, неприємні запахи тощо).

Якщо нова стіна фактично робить ваше життя нестерпним — це вже порушення.

З чого починати

Юристи компанії "Земельний фонд України" радять починати вирішувати конфлікт із сусідом без суду. Але важливо фіксувати всі факти порушень. Зробіть фото, заміряйте рулеткою відстань від фундаменту до вашої межі. Буде чудово, якщо інші сусіди підтвердять, що будівництво заважає і їм.

Наступний крок — офіційна претензія. Надішліть її рекомендованим листом. Це ваш доказ у майбутньому, що ви намагалися домовитися по-людськи.

Якщо розмови не допомагають, треба згадати про Державні будівельні норми, які встановлюють мінімальні відстані між будівлями та межами земельних ділянок.

Ось "золотий стандарт", який порушують найчастіше:

3 метри — стільки має бути від житлового будинку до межі вашої ділянки;

1 метр — мінімальний відступ для сараїв, гаражів та інших господарських споруд;

стік води — дах сусіда не може бути спроєктований так, щоб вся дощова вода лилася до вас у двір.

Куди скаржитися на незаконне будівництво сусіда

Якщо на ваші прохання не зважають, час залучати "важку артилерію". Згідно зі статтею 158 Земельного кодексу, земельні спори (зокрема щодо добросусідства) можуть розглядати органи місцевого самоврядування (міська чи сільська рада).

Також обов'язково пишіть звернення до Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ). Вони мають повноваження перевірити дозвільні документи та дотримання проєктних норм.

Останній аргумент

Якщо перевірки та скарги не дали результату, наступним кроком може стати суд. У таких справах часто вирішальним є саме порушення будівельних норм.

Стаття 376 Цивільного кодексу України чітко визначає: якщо об’єкт збудований з істотними порушеннями норм, суд може зобов’язати забудовника знести його або провести перебудову власним коштом.

Що не можна робити на власній ділянці без дозволу сусідів

Юрист Олег Козляк розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, що є низка обмежень для кожного власника подвір'я, щоб не порушити права сусідів.

"Не можна захоплювати чи використовувати частину ділянки сусіда без його згоди, навіть якщо йдеться про незначне зміщення паркану чи будівництво навісу", — наголосив він.

Будь-які капітальні споруди повинні зводитися з урахуванням норм інсоляції, оскільки заборонено створювати перешкоди для природного освітлення сусідського подвір’я.

Коментуючи питання комфорту, Козляк наголошує, що не можна проводити роботи, які "суттєво погіршують умови користування сусідською ділянкою" через надмірний шум, пил чи ризик підтоплення.

Особливу увагу варто приділити межовим знакам та спільним конструкціям, зміна яких без попереднього діалогу часто стає причиною тривалих судових розглядів. Для збереження спокою він радить фіксувати всі принципові домовленості у письмовій формі ще до початку реальних робіт.

