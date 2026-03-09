Що робити, якщо реєстрацію нерухомості заблокували — інструкція для власника

Реєстрацію квартири можуть зупинити. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Реєстрація у Державному реєстрі речових прав на нерухомість (ДРРП) — це не просто формальність, а єдиний спосіб підтвердити, що квартира чи будинок дійсно належать вам. Поки вашого прізвища немає в реєстрі, ви фактично заблоковані: ані продати, ані подарувати, ані навіть офіційно передати майно у спадок не вийде. Проте буває так, що процес "зависає" або ви отримуєте офіційну відмову.

Головне тут — не панікувати, а оперативно витягнути з реєстратора конкретну причину блокування, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

Чому відмовляють у реєстрації нерухомості

Закон чітко обмежує перелік підстав для відмови, але на практиці найчастіше зустрічаються чотири сценарії:

"Паперовий квест". Ви подали неповний пакет документів (наприклад, забули про технічний паспорт або витяг). Помилки в текстах. У договорі, довідці чи заяві є одруки або невідповідності в адресах чи площах. "Подвійна реєстрація". Система бачить, що права на цей об’єкт уже закріплені за кимось іншим. Обтяження. На майно накладено арешт або воно перебуває під забороною відчуження (наприклад, через судові спори або борги).

Куди звертатися для реєстрації нерухомості

Реєстраційні дії проводять кілька інстанцій. Вибір залежить від вашої зручності та терміновості:

ЦНАПи — зазвичай найпопулярніший варіант;

нотаріуси (і приватні, і державні) — працюють швидше, але їхні послуги дорожчі;

Дія — зручно, але працює не всюди і потребує наявності електронних даних у старому реєстрі та вашого ЕЦП.

Як оскаржити відмову у реєстрації нерухомості

Якщо ви впевнені, що відмова — це помилка або зловживання, у вас є два шляхи.

Адміністративний (через Мін’юст)

Ви можете подати скаргу до територіального органу Міністерства юстиції. У вас є рівно два місяці з моменту, як ви дізналися про порушення. У скарзі обов’язково "без води" прописуємо реквізити рішення, суть претензії та ваші вимоги. Розгляд такої скарги зазвичай займає до 45 днів.

Судовий

Це складніше і довше, але іноді це єдиний варіант (особливо якщо є спір щодо самого права власності). Потрібно готувати позов, додавати копію відмови та докази вашої правоти. Суд може не просто скасувати рішення реєстратора, а й зобов’язати його внести запис до реєстру.

Що важливо зробити після блокування реєстрації

Перш ніж йти до суду чи писати скарги, уважно перечитайте рішення про відмову. Часто проблема вирішується простою довідкою від архітектури чи виправленням однієї цифри в договорі.

Якщо ж справа в накладеному арешті — спочатку доведеться знімати його через виконавчу службу або суд, і лише потім повертатися до реєстратора.

Як повідомлялось, чимало українців і досі зберігають старі паперові витяги з дев'яностих, щиро вірячи у свою стовідсоткову власність на житло. Проте сучасні реалії значно складніші, і наявність пожовклого документа в серванті вже не гарантує захищеності ваших прав.

Також ми розповідали, що українці досі можуть безплатно приватизувати квадратні метри, в яких проживають роками. Можливість оформити право власності на державне житло поки що відкрита, але законодавство навряд чи залишатиметься таким лояльним вічно.