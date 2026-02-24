Право власності на нерухомість під загрозою — хто може втратити у березні

Право власності на нерухомість — хто ризикує втратити у березні 2026 року

Багато хто з українців досі тримає в серванті пожовклі витяги з 90-х і вважає, що квартира "залізобетонно" належить йому. На жаль, реальність жорсткіша.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на статтю 3 Закону "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно", юридичну силу має лише запис у цифровому реєстрі.

Простіше кажучи: немає вас у базі — для держави ви не власник. Стаття 4 цього ж закону чітко каже: право власності виникає саме з моменту реєстрації, а не з моменту підписання старого договору купівлі-продажу.

Якщо ваша нерухомість досі "невидима" для електронної системи, ви дуже ризикуєте, попереджає адвокат Роман Сімутін. Це не просто бюрократична формальність, а лазівка для шахраїв, ризик подвійних продажів або навіть визнання майна безхазяйним.

Новий закон про житлову політику

У лютому 2026 року набрав чинності Закон № 4751-IX "Про основні засади житлової політики", який передбачає оновлення підходів до застарілого житла та реновації хрущовок. Якщо ваш будинок визнають непридатним для життя, процедури розв'язання питань із мешканцями будуть проходити значно швидше.

Ті, хто не впорядкував документи, опиняться в зоні ризику першими:

власники квартир у "втомлених" будинках під знесення;

ті, хто має суттєві розбіжності між реальною площею та техпаспортом;

люди з давніми іпотечними "хвостами" чи комунальними боргами.

Не забувайте про статтю 215 Цивільного кодексу України. Будь-яка помилка минулого — відсутність згоди дружини при приватизації у 98-му чи порушення прав неповнолітніх — може стати підставою для визнання угоди недійсною. У 2026 році, коли цифровізація охоплює все, такі "скелети у шафі" випливають дуже швидко.

Як перевірити право власності на квартиру

Щоб мінімізувати ризики, варто:

Зазирнути у Реєстр. Якщо вашої квартири там немає — біжіть до нотаріуса чи в ЦНАП. Оновити техпаспорт. Якщо ви знесли стіну чи об'єднали балкон з кухнею, документи мають це відображати. Закрити старі суперечки. Борги та суди краще врегулювати до того, як вони стануть критичними. Зараз час юридичної гігієни. Краще витратити кілька годин на перевірку документів сьогодні, ніж роками оббивати пороги судів завтра.

Як повідомлялось, оформлення права власності в електронному форматі є критично важливим для власників нерухомості, придбаної або зведеної до 2013 року. Оскільки Державний реєстр (ДРРП) запрацював лише тоді, старі паперові записи БТІ не потрапили до нього автоматично, тож їх потрібно вносити вручну.

Також ми розповідали, що підписання договору у нотаріуса під час купівлі квартири — це лише половина шляху, а не фінал угоди. Щоб право власності стало офіційним, його обов'язково потрібно зареєструвати в державі, адже саме цей запис є головним доказом того, що майно належить вам.