Неприватизоване житло в Україні — що потрібно поспішити зробити власникам

В Україні приватизація державних квартир, будинків і кімнат у гуртожитках поки залишається відкритою. Люди, які роками мешкають у такому житлі, ще можуть оформити його у власність. Однак правила не будуть незмінними.

Як повідомляє Новини.LIVE, президент Володимир Зеленський підписав закон №12377 "Про основні засади житлової політики", який передбачає нову модель регулювання. Через рік після завершення воєнного стану чинний закон про приватизацію державного житлового фонду втратить силу. Це означає, що зволікання може коштувати права на безоплатне оформлення.

Приватизація державного житла

Адвокат Ігор Бузовський наголошує, що ті, хто ще не встиг приватизувати своє житло мають розпочати цей процес негайно, адже приватизація триває довго.

"Ті, хто вже запустив цей процес, мають активізувати свою запитову діяльність до органу приватизації, щоби своєю настирливістю якомога швидше отримати документи", — підкреслює він.

За словами юриста, варто терміново діяти тим, хто:

має борги за комунальні послуги та не може подати документи;

втратив оригінали і потребує відновлення через архів або суд;

не може дійти згоди з родичами щодо оформлення.

"Ті, кому байдуже на свою квартиру і на своє майбутнє, можуть розслабитись і нічого не робити", — зазначає Бузовський.

Як прискорити приватизацію житла

Своєю чергою Міністерство розвитку громад та територій доручило місцевій владі:

допомагати мешканцям із поданням документів;

роз’яснювати строки та права через ЦНАПи;

окремо контролювати ситуацію з пошкодженими будинками.

Водночас житло у зруйнованих або пошкоджених будівлях не можна приватизувати до завершення офіційного обстеження.

Як повідомлялось, зазвичай неприватизована квартира не включається до спадкової маси, оскільки вона фактично належить державі або громаді. Однак, якщо мешканець за життя розпочав процедуру приватизації, але не встиг її завершити через смерть, родичі мають шанс відсудити право на це житло. Судова практика дедалі частіше стає на бік спадкоємців у таких спірних ситуаціях.

Також ми розповідали, що попри воєнний стан, оформити землю під власною нерухомістю все ще цілком реально. Хоча безоплатна приватизація зараз фактично заморожена, для власників зареєстрованих будинків діє прямий дозвіл на викуп або оформлення ділянки.