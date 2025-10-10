Відео
Дата публікації: 10 жовтня 2025 20:12
Хаос на ринку нерухомості в США — чому не вдається купити житло
Приватний будинок у США. Фото: Freepik

На початку жовтня 2025 року федеральний уряд США офіційно оголосив шатдаун після провалу перемовин між Конгресом і Білим домом щодо бюджету. Це сталося вперше з 2019 року — і спричинило ефект доміно в економіці. Найболючіше наслідки вдарили по ринку нерухомості.

Через відсутність фінансування Національна програма страхування від повеней (NFIP) призупинила видачу нових полісів, пише The New York Times. 

Читайте також:

Для покупців житла у зонах ризику це означає повну зупинку угод: без поліса страхування банки не можуть схвалити іпотеку. Тисячі сімей, які планували купити або продати будинок, тепер опинилися "на паузі".

Особливо гостро проблему відчули прибережні штати. У місті Клірвотер, штат Флорида, страхова брокер Бріджет Нойман уже тиждень безуспішно шукає альтернативи клієнтам, чиї поліси стали нечинними. Замість звичних 4 000 доларів на рік приватні компанії пропонують страхування за 9 000 – 12 000 доларів.

Як зупинка програми вплинула на угоди

За оцінками Національної асоціації ріелторів, щодня затримується або зривається близько 1 400 угод. Дехто встигає оформити продаж завдяки чинним полісам, але більшість — ні. Покупці змушені або чекати рішення Конгресу, або шукати інші варіанти, які часто недоступні.

"З кожним днем, коли триває припинення роботи, вплив на житловий сектор зростає", — наголосила виконавча віце-президентка Національної асоціації ріелторів Шеннон МакГан

Шатдаун вплинув не лише на страхування. Частково або повністю призупинили роботу інші федеральні програми, що підтримують житлове кредитування — FHA, VA, USDA. Без їхньої участі банки не можуть фінансувати купівлю житла малозабезпеченими родинами чи ветеранами.

Де наслідки найгостріші

Регіони, які найбільше залежать від державних страхових програм, опинилися у скрутному становищі. Це передусім:

  • прибережна Флорида;
  • південна Луїзіана;
  • частини Нью-Джерсі та Техасу.

Там кожна третя угода вимагає поліса NFIP. Без нього ринок практично завмер. Місцеві ріелтори попереджають: якщо шатдаун затягнеться хоча б на кілька тижнів, багато забудовників і агентств можуть зазнати збитків.

Що може змінитися найближчим часом

Якщо Конгрес у найближчі дні погодить фінансування, програма NFIP відновить роботу, і частина угод буде врятована. Проте експерти попереджають: навіть короткочасна зупинка підірвала довіру до стабільності державних механізмів.

Ринок нерухомості у США виявився занадто залежним від федеральних програм. Відсутність альтернативного приватного страхування — ключова причина, чому ситуація вийшла з-під контролю. Поки уряд шукає компроміс, покупці та продавці лишаються заручниками політичної гри, а фінансова невизначеність росте щодня.

Як повідомлялось, Оксана Баюл, перша олімпійська чемпіонка незалежної України у фігурному катанні, виставила на продаж свій будинок у місті Шривпорт, штат Луїзіана (США). 

Також ми розповідали, що на польському ринку нерухомості спостерігалася цікава зміна: після тривалого зростання цін у більшості великих міст країни вперше зафіксовано помітне здешевлення житла.

США нерухомість житло купити квартиру Сенат
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
