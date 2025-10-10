Хаос на рынке недвижимости в США — почему не удается купить жилье

Рынок парализован — что останавливает сделки с жильем в США
В начале октября 2025 года федеральное правительство США официально объявило шатдаун после провала переговоров между Конгрессом и Белым домом по бюджету. Это произошло впервые с 2019 года — и вызвало эффект домино в экономике. Больнее всего последствия ударили по рынку недвижимости.
Из-за отсутствия финансирования Национальная программа страхования от наводнений (NFIP) приостановила выдачу новых полисов, пишет The New York Times.
Для покупателей жилья в зонах риска это означает полную остановку сделок: без полиса страхования банки не могут одобрить ипотеку. Тысячи семей, которые планировали купить или продать дом, теперь оказались "на паузе".
Особенно остро проблему ощутили прибрежные штаты. В городе Клируотер, штат Флорида, страховой брокер Бриджет Нойман уже неделю безуспешно ищет альтернативы клиентам, чьи полисы стали недействительными. Вместо привычных 4 000 долларов в год частные компании предлагают страхование за 9 000 — 12 000 долларов.
Как остановка программы повлияла на сделки
По оценкам Национальной ассоциации риелторов, ежедневно задерживается или срывается около 1 400 сделок. Некоторые успевают оформить продажу благодаря действующим полисам, но большинство — нет. Покупатели вынуждены либо ждать решения Конгресса, либо искать другие варианты, которые часто недоступны.
"С каждым днем, когда продолжается прекращение работы, влияние на жилой сектор растет", — отметила исполнительный вице-президент Национальной ассоциации риэлторов Шеннон МакГан
Шатдаун повлиял не только на страхование. Частично или полностью приостановили работу другие федеральные программы, поддерживающие жилищное кредитование — FHA, VA, USDA. Без их участия банки не могут финансировать покупку жилья малообеспеченными семьями или ветеранами.
Где последствия наиболее острые
Регионы, которые больше всего зависят от государственных страховых программ, оказались в трудном положении. Это прежде всего:
- прибрежная Флорида;
- южная Луизиана;
- части Нью-Джерси и Техаса.
Там каждая третья сделка требует полиса NFIP. Без него рынок практически замер. Местные риелторы предупреждают: если шатдаун затянется хотя бы на несколько недель, многие застройщики и агентства могут понести убытки.
Что может измениться в ближайшее время
Если Конгресс в ближайшие дни согласует финансирование, программа NFIP возобновит работу, и часть сделок будет спасена. Однако эксперты предупреждают: даже кратковременная остановка подорвала доверие к стабильности государственных механизмов.
Рынок недвижимости в США оказался слишком зависимым от федеральных программ. Отсутствие альтернативного частного страхования — ключевая причина, почему ситуация вышла из-под контроля. Пока правительство ищет компромисс, покупатели и продавцы остаются заложниками политической игры, а финансовая неопределенность растет ежедневно.
