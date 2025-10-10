Видео
Дата публикации 10 октября 2025 20:12
Хаос на рынке недвижимости в США — почему не удается купить жилье
Частный дом в США. Фото: Freepik

В начале октября 2025 года федеральное правительство США официально объявило шатдаун после провала переговоров между Конгрессом и Белым домом по бюджету. Это произошло впервые с 2019 года — и вызвало эффект домино в экономике. Больнее всего последствия ударили по рынку недвижимости.

Из-за отсутствия финансирования Национальная программа страхования от наводнений (NFIP) приостановила выдачу новых полисов, пишет The New York Times.

Читайте также:

Для покупателей жилья в зонах риска это означает полную остановку сделок: без полиса страхования банки не могут одобрить ипотеку. Тысячи семей, которые планировали купить или продать дом, теперь оказались "на паузе".

Особенно остро проблему ощутили прибрежные штаты. В городе Клируотер, штат Флорида, страховой брокер Бриджет Нойман уже неделю безуспешно ищет альтернативы клиентам, чьи полисы стали недействительными. Вместо привычных 4 000 долларов в год частные компании предлагают страхование за 9 000 — 12 000 долларов.

Как остановка программы повлияла на сделки

По оценкам Национальной ассоциации риелторов, ежедневно задерживается или срывается около 1 400 сделок. Некоторые успевают оформить продажу благодаря действующим полисам, но большинство — нет. Покупатели вынуждены либо ждать решения Конгресса, либо искать другие варианты, которые часто недоступны.

"С каждым днем, когда продолжается прекращение работы, влияние на жилой сектор растет", — отметила исполнительный вице-президент Национальной ассоциации риэлторов Шеннон МакГан

Шатдаун повлиял не только на страхование. Частично или полностью приостановили работу другие федеральные программы, поддерживающие жилищное кредитование — FHA, VA, USDA. Без их участия банки не могут финансировать покупку жилья малообеспеченными семьями или ветеранами.

Где последствия наиболее острые

Регионы, которые больше всего зависят от государственных страховых программ, оказались в трудном положении. Это прежде всего:

  • прибрежная Флорида;
  • южная Луизиана;
  • части Нью-Джерси и Техаса.

Там каждая третья сделка требует полиса NFIP. Без него рынок практически замер. Местные риелторы предупреждают: если шатдаун затянется хотя бы на несколько недель, многие застройщики и агентства могут понести убытки.

Что может измениться в ближайшее время

Если Конгресс в ближайшие дни согласует финансирование, программа NFIP возобновит работу, и часть сделок будет спасена. Однако эксперты предупреждают: даже кратковременная остановка подорвала доверие к стабильности государственных механизмов.

Рынок недвижимости в США оказался слишком зависимым от федеральных программ. Отсутствие альтернативного частного страхования — ключевая причина, почему ситуация вышла из-под контроля. Пока правительство ищет компромисс, покупатели и продавцы остаются заложниками политической игры, а финансовая неопределенность растет ежедневно.

Как сообщалось, Оксана Баюл, первая олимпийская чемпионка независимой Украины в фигурном катании, выставила на продажу свой дом в городе Шривпорт, штат Луизиана (США).

Также мы рассказывали, что на польском рынке недвижимости наблюдалось интересное изменение: после длительного роста цен в большинстве крупных городов страны впервые зафиксировано заметное удешевление жилья.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
