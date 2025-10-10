Відео
Україна
Приємні зміни для покупців — де в Польщі подешевшали квартири

Приємні зміни для покупців — де в Польщі подешевшали квартири

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 09:15
Купити квартиру в Польщі — в яких містах впали ціни на житло
Будинки у Варшаві. Фото: Ferdziu

Польський ринок нерухомості у вересні продемонстрував цікаву динаміку. Після тривалого періоду зростання цін у більшості великих міст країни відбулося помітне здешевлення житла.

За даними аналітичного порталу rynekpierwotny.pl, попит на нові квартири у вересні зріс майже на 39% у порівнянні із серпнем. Зростання інтересу покупців пояснюється двома основними чинниками: зниженням цін у низці регіонів і більшою прозорістю ринку.

Читайте також:

Крім того, забудовники почали активніше публікувати реальні ціни, а конкуренція між ними посилилася.

Після кількох років безперервного подорожчання ринок поступово стабілізується. Зниження вартості квадратного метра зафіксували в багатьох популярних містах.

Де житло в Польщі стало дешевшим

Згідно з вересневими звітами, у п’яти великих польських містах квартири в новобудовах подешевшали від 1% до 2%:

  • Лодзь — мінус 2%, тепер близько 11,2 тис. злотих (127,6 тис. грн) за квадрат;
  • Краків — мінус 1%, середня ціна 16,5 тис. злотих (188 тис. грн);
  • Познань — мінус 1%, вартість близько 13,5 тис. злотих (153,8 тис. грн);
  • Труймясто (Гданськ, Сопот, Гдиня) — мінус 1%, приблизно 17,2 тис. злотих (196 тис. грн);
  • Верхньосілезько-Заглембська метрополія (Катовіце) — мінус 1%, також близько 11,2 тис. злотих.

Це сигнал про поступове охолодження ринку та прагнення забудовників стимулювати продажі, пише видання In Poland.

Де квартири в Польщі продовжують дорожчати

Попри загальну тенденцію до здешевлення, у двох великих центрах — Варшаві та Вроцлаві — ціни, навпаки, зросли. У столиці Польщі середня вартість квадратного метра перевищила 18,3 тис. злотих (понад 208 тис. грн), що означає підвищення на 3%.

У Вроцлаві ціни зросли до 15,2 тис. злотих (173,2 тис. грн), також на 3% більше, ніж місяць тому. Ці міста залишаються привабливими через високий попит, стабільний розвиток інфраструктури та великий ринок праці.

Кому вигідно купити квартиру зараз

Для українців, які розглядають купівлю житла в Польщі, нинішній момент може бути сприятливим. Зменшення цін у Лодзі, Катовіце чи Познані відкриває можливості для інвестицій із меншим стартовим капіталом.

Особливо вигідним варіантом можуть стати міста з університетами та промисловими зонами — вони забезпечують стабільний попит на оренду.

Аналітики прогнозують, що у 2026 році ціни залишатимуться стабільними або зростатимуть незначно. Головним фактором залишатиметься доступність кредитів і темпи економічного розвитку країни.

"Ринок реагує на реальні потреби покупців, тому осінь 2025 року може стати тим періодом, коли Польща знову стане одним із найпривабливіших напрямів для купівлі житла в Європі", — пише видання.

Як повідомлялось, податкові органи Польщі посилили контроль за короткостроковою орендою житла, такою як через Airbnb чи Booking.com. Держава суттєво змінила правила, щоб впорядкувати цей ринок, і тепер навіть звичайну квартиру, що здається туристам, можуть прирівняти до готельного бізнесу.

Також ми розповідали про можливість ночівлі на польській дачі. Здавалося б це просто, проте законодавство має свої особливості, які потрібно знати. Як власникам, так і туристам слід враховувати обмеження щодо тривалості перебування та встановлені умови проживання.

Польща нерухомість ціни на квартири житло купити квартиру
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
