Ціни на квартири і будинки у Німеччині зростуть — до чого готуватись покупцям та орендарям у 2026 році

Люди на вулиці в Німеччині.

Після нетривалої паузи ринок нерухомості Німеччини знову переходить у фазу зростання. Формально ринок виглядає стабільним, але покупцям і орендарям варто готуватись до подорожчання житла вже у 2026 році.

Аналітики Німецького економічного інституту обіцяють приріст цін у межах 3-4%. На перший погляд, це не катастрофічне ралі 2010-х, але на тлі високих відсоткових ставок та хронічного дефіциту пропозиції навіть такі цифри боляче б'ють по гаманцю.

Чому дорожчає житло у Німеччині

Ключові причини зростання мають системний характер:

Будівельний стопор . У 2026 році планується введення лише близько 215 тисяч нових квартир, але це крапля в морі. Країні потрібно значно більше, але будівництво просто не встигає за попитом.

. У 2026 році планується введення лише близько 215 тисяч нових квартир, але це крапля в морі. Країні потрібно значно більше, але будівництво просто не встигає за попитом. Зміна способу життя . Кількість людей, що живуть поодинці, стрімко зростає. Кожен хоче окрему квартиру, а їх фізично немає.

. Кількість людей, що живуть поодинці, стрімко зростає. Кожен хоче окрему квартиру, а їх фізично немає. Дорожнеча "в квадраті". Висока собівартість матеріалів та кредити змушують забудовників заморожувати проєкти ще на старті.

Де житло у Німеччині стало недоступним

Найскладніша ситуація — у великих містах із сильним ринком праці. Мюнхен уже визнано найнедоступнішим містом країни. Навіть заможні домогосподарства витрачають на іпотеку понад 40% чистого доходу, що перевищує безпечний фінансовий рівень.

Не набагато краща ситуація в Берліні, Гамбурзі, Франкфурті та Кельні. У цих мегаполісах власні квадратні метри поступово стають привілеєм для обраних.

Порожні будинки у Німеччині та міський дефіцит

Найабсурдніше в цій ситуації те, що поряд із гострою нестачею житла у мегаполісах у сільських регіонах пустує близько 1,7 мільйона помешкань. Але без роботи та сучасної інфраструктури ці будинки нікому не потрібні, констатують аналітики.

Раніше ми розповідали, чому в Німеччині заборонено ночувати на дачі. А також, скільки років треба прожити в цій країні, щоб отримати громадянство.