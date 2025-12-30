Ціни на квартири і будинки у Німеччині зростуть — до чого готуватись покупцям та орендарям у 2026 році

Ринок житла у Німеччині "штормить" — що буде з цінами у 2026 році
Після нетривалої паузи ринок нерухомості Німеччини знову переходить у фазу зростання. Формально ринок виглядає стабільним, але покупцям і орендарям варто готуватись до подорожчання житла вже у 2026 році.
Аналітики Німецького економічного інституту обіцяють приріст цін у межах 3-4%. На перший погляд, це не катастрофічне ралі 2010-х, але на тлі високих відсоткових ставок та хронічного дефіциту пропозиції навіть такі цифри боляче б'ють по гаманцю.
Чому дорожчає житло у Німеччині
Ключові причини зростання мають системний характер:
- Будівельний стопор. У 2026 році планується введення лише близько 215 тисяч нових квартир, але це крапля в морі. Країні потрібно значно більше, але будівництво просто не встигає за попитом.
- Зміна способу життя. Кількість людей, що живуть поодинці, стрімко зростає. Кожен хоче окрему квартиру, а їх фізично немає.
- Дорожнеча "в квадраті". Висока собівартість матеріалів та кредити змушують забудовників заморожувати проєкти ще на старті.
Де житло у Німеччині стало недоступним
Найскладніша ситуація — у великих містах із сильним ринком праці. Мюнхен уже визнано найнедоступнішим містом країни. Навіть заможні домогосподарства витрачають на іпотеку понад 40% чистого доходу, що перевищує безпечний фінансовий рівень.
Не набагато краща ситуація в Берліні, Гамбурзі, Франкфурті та Кельні. У цих мегаполісах власні квадратні метри поступово стають привілеєм для обраних.
Порожні будинки у Німеччині та міський дефіцит
Найабсурдніше в цій ситуації те, що поряд із гострою нестачею житла у мегаполісах у сільських регіонах пустує близько 1,7 мільйона помешкань. Але без роботи та сучасної інфраструктури ці будинки нікому не потрібні, констатують аналітики.
