Цены на квартиры и дома в Германии вырастут — к чему готовиться покупателям и арендаторам в 2026 году

Рынок жилья в Германии "штормит" — что будет с ценами в 2026 году
После непродолжительной паузы рынок недвижимости Германии снова переходит в фазу роста. Формально рынок выглядит стабильным, но покупателям и арендаторам стоит готовиться к подорожанию жилья уже в 2026 году.
Аналитики Немецкого экономического института обещают прирост цен в пределах 3-4%. На первый взгляд, это не катастрофическое ралли 2010-х, но на фоне высоких процентных ставок и хронического дефицита предложения даже такие цифры больно бьют по кошельку.
Почему дорожает жилье в Германии
Ключевые причины роста имеют системный характер:
- Строительный стопор. В 2026 году планируется ввод лишь около 215 тысяч новых квартир, но это капля в море. Стране нужно значительно больше, но строительство просто не успевает за спросом.
- Изменение образа жизни. Количество людей, живущих в одиночку, стремительно растет. Каждый хочет отдельную квартиру, а их физически нет.
- Дороговизна "в квадрате". Высокая себестоимость материалов и кредиты заставляют застройщиков замораживать проекты еще на старте.
Где жилье в Германии стало недоступным
Самая сложная ситуация — в крупных городах с сильным рынком труда. Мюнхен уже признан самым недоступным городом страны. Даже состоятельные домохозяйства тратят на ипотеку более 40% чистого дохода, что превышает безопасный финансовый уровень.
Не намного лучше ситуация в Берлине, Гамбурге, Франкфурте и Кельне. В этих мегаполисах собственные квадратные метры постепенно становятся привилегией для избранных.
Пустые дома в Германии и городской дефицит
Самое абсурдное в этой ситуации то, что наряду с острой нехваткой жилья в мегаполисах в сельских регионах пустует около 1,7 миллиона квартир. Но без работы и современной инфраструктуры эти дома никому не нужны, констатируют аналитики.
