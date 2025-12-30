Цены на квартиры и дома в Германии вырастут — к чему готовиться покупателям и арендаторам в 2026 году

Люди на улице в Германии. Фото: Новини.LIVE

После непродолжительной паузы рынок недвижимости Германии снова переходит в фазу роста. Формально рынок выглядит стабильным, но покупателям и арендаторам стоит готовиться к подорожанию жилья уже в 2026 году.

Аналитики Немецкого экономического института обещают прирост цен в пределах 3-4%. На первый взгляд, это не катастрофическое ралли 2010-х, но на фоне высоких процентных ставок и хронического дефицита предложения даже такие цифры больно бьют по кошельку.

Почему дорожает жилье в Германии

Ключевые причины роста имеют системный характер:

Строительный стопор . В 2026 году планируется ввод лишь около 215 тысяч новых квартир, но это капля в море. Стране нужно значительно больше, но строительство просто не успевает за спросом.

. В 2026 году планируется ввод лишь около 215 тысяч новых квартир, но это капля в море. Стране нужно значительно больше, но строительство просто не успевает за спросом. Изменение образа жизни . Количество людей, живущих в одиночку, стремительно растет. Каждый хочет отдельную квартиру, а их физически нет.

. Количество людей, живущих в одиночку, стремительно растет. Каждый хочет отдельную квартиру, а их физически нет. Дороговизна "в квадрате". Высокая себестоимость материалов и кредиты заставляют застройщиков замораживать проекты еще на старте.

Где жилье в Германии стало недоступным

Самая сложная ситуация — в крупных городах с сильным рынком труда. Мюнхен уже признан самым недоступным городом страны. Даже состоятельные домохозяйства тратят на ипотеку более 40% чистого дохода, что превышает безопасный финансовый уровень.

Не намного лучше ситуация в Берлине, Гамбурге, Франкфурте и Кельне. В этих мегаполисах собственные квадратные метры постепенно становятся привилегией для избранных.

Пустые дома в Германии и городской дефицит

Самое абсурдное в этой ситуации то, что наряду с острой нехваткой жилья в мегаполисах в сельских регионах пустует около 1,7 миллиона квартир. Но без работы и современной инфраструктуры эти дома никому не нужны, констатируют аналитики.

