Вінтажна ялинка Марти Стюарт затьмарила сучасні тренди (фото)

Дата публікації: 31 жовтня 2025 20:12
Оновлено: 14:59
Дизайн інтер’єру — вінтажна ялинка Марти Стюарт повернула сміливий ретро-тренд (фото)
Марта Стюарт. Фото: Reuters

Щороку люди шукають нові ідеї для святкового декору, але іноді найкраще рішення — повернення до класики. Саме це зробила королева домашнього затишку Марта Стюарт, вразивши експертів з дизайну інтер’єру.

Одна з найвідоміших та найвпливовіших жінок США показала срібну вінтажну ялинку, яка не потребує жодної іграшки, пише видання Homes & Gardens.

Читайте також:

Блискуче дерево Марти стало прикладом відродження тренду 1950-х, коли подібні алюмінієві ялинки виготовляли мільйонами по всій Америці. У період з 1958 по 1969 рік вони символізували сучасність і простоту, а сьогодні знову стають частиною екоестетики та ностальгії.

"У мене є кілька старовинних алюмінієвих дерев різних розмірів із гілками, що закінчуються розетками. Вони гарні навіть без прикрас", — ділиться Марта Стюарт.

 

Вінтажна ялинка Марти Стюарт затьмарила сучасні тренди (фото) - фото 1
Фото: marthastewart/Instagram

Чому вінтажна ялинка без прикрас стала трендом

Сучасні дизайнери зазначають: мода на ностальгію впевнено захоплює святковий декор.

"Ностальгія стала головним мотивом цього Різдва – все більше людей обирають предмети, що нагадують про дитинство", — пояснює дизайнерка Вікторія Робінсон.

Причини популярності очевидні:

  1. Екологічність — старі алюмінієві дерева не потребують заміни, не осипаються і можуть служити десятиліттями.
  2. Простота догляду — не потрібно витрачати години на прикрашання.
  3. Стильність — металічний блиск створює ефект "свята без надмірностей".

Таке дерево не просто декор, а маніфест — проти надлишку, за усвідомленість і комфорт.

Як створити ретро-атмосферу у власному домі

Вінтажна естетика легко адаптується до будь-якого інтер’єру. Якщо не хочете повертати у 50-ті повністю, варто додати лише кілька деталей:

  • керамічна ялинка або гірлянда з лампочок — невеликий, але виразний акцент;
  • штучний сніг і олені з пластику чи металу — створюють атмосферу старовинних свят;
  • комбінація кольорів — срібло, бронза та блакить виглядають сучасно і водночас тепло.

Марта Стюарт радить поєднувати кілька дерев різних відтінків і висот, щоб створити об’ємну композицію. Її власна ялинка стоїть у металевій таці, засипаній штучним снігом і прикрашеній мініатюрними оленями — простий, але елегантний штрих.

Як повторити ідею Марти Стюарт вдома

Щоб відтворити цей стиль, не обов’язково мати оригінальне дерево 1950-х. В інтернет-магазинах сьогодні доступні репліки з алюмінію чи блискучого пластику.

Поради дизайнерів:

  1. Обирайте ялинки різної висоти для гармонійного багаторівневого ефекту.
  2. Додайте натуральні елементи — шишки, гілки омели або ялівцю.
  3. Використовуйте мінімум кольору — головне, щоб композиція "дихала повітрям".

"Навіть невеликий вінтажний акцент — це спосіб подарувати дому тепло спогадів", — каже Робінсон.

У світі, де технології та штучний блиск стають нормою, повернення до минулого має особливу силу. Вінтажна ялинка нагадує, що святковий настрій не у кількості гірлянд, а у відчутті затишку.

"Марта Стюарт вкотре довела: щоб бути стильним, не потрібно перевантажувати простір — іноді достатньо одного влучного акценту, який пробуджує спогади", — пише видання.

Як повідомлялось, трендом 2025 року в дизайні інтер'єрів стає плавна, округла форма, що відсилає до природних ліній і дарує відчуття спокою та гармонії. Гострі кути замінюються м'якими вигинами, які створюють затишок, що є новою інтерпретацією стилю quiet luxury, як, наприклад, у вітальні Гвінет Пелтроу.

Також ми розповідали, що дизайнери вже визначили ключові тренди, що пануватимуть у ванних кімнатах у 2026 році та в наступні роки. Ці 13 тенденцій, ідеальні для оновлення, поєднують тепло, спокій та позачасову елегантність із виразним акцентом на індивідуальність та унікальний стиль.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
