Дизайн інтер’єру — вінтажна ялинка Марти Стюарт повернула сміливий ретро-тренд (фото)

Щороку люди шукають нові ідеї для святкового декору, але іноді найкраще рішення — повернення до класики. Саме це зробила королева домашнього затишку Марта Стюарт, вразивши експертів з дизайну інтер’єру.

Одна з найвідоміших та найвпливовіших жінок США показала срібну вінтажну ялинку, яка не потребує жодної іграшки, пише видання Homes & Gardens.

Блискуче дерево Марти стало прикладом відродження тренду 1950-х, коли подібні алюмінієві ялинки виготовляли мільйонами по всій Америці. У період з 1958 по 1969 рік вони символізували сучасність і простоту, а сьогодні знову стають частиною екоестетики та ностальгії.

"У мене є кілька старовинних алюмінієвих дерев різних розмірів із гілками, що закінчуються розетками. Вони гарні навіть без прикрас", — ділиться Марта Стюарт.

Чому вінтажна ялинка без прикрас стала трендом

Сучасні дизайнери зазначають: мода на ностальгію впевнено захоплює святковий декор.

"Ностальгія стала головним мотивом цього Різдва – все більше людей обирають предмети, що нагадують про дитинство", — пояснює дизайнерка Вікторія Робінсон.

Причини популярності очевидні:

Екологічність — старі алюмінієві дерева не потребують заміни, не осипаються і можуть служити десятиліттями. Простота догляду — не потрібно витрачати години на прикрашання. Стильність — металічний блиск створює ефект "свята без надмірностей".

Таке дерево не просто декор, а маніфест — проти надлишку, за усвідомленість і комфорт.

Як створити ретро-атмосферу у власному домі

Вінтажна естетика легко адаптується до будь-якого інтер’єру. Якщо не хочете повертати у 50-ті повністю, варто додати лише кілька деталей:

керамічна ялинка або гірлянда з лампочок — невеликий, але виразний акцент;

штучний сніг і олені з пластику чи металу — створюють атмосферу старовинних свят;

комбінація кольорів — срібло, бронза та блакить виглядають сучасно і водночас тепло.

Марта Стюарт радить поєднувати кілька дерев різних відтінків і висот, щоб створити об’ємну композицію. Її власна ялинка стоїть у металевій таці, засипаній штучним снігом і прикрашеній мініатюрними оленями — простий, але елегантний штрих.

Як повторити ідею Марти Стюарт вдома

Щоб відтворити цей стиль, не обов’язково мати оригінальне дерево 1950-х. В інтернет-магазинах сьогодні доступні репліки з алюмінію чи блискучого пластику.

Поради дизайнерів:

Обирайте ялинки різної висоти для гармонійного багаторівневого ефекту. Додайте натуральні елементи — шишки, гілки омели або ялівцю. Використовуйте мінімум кольору — головне, щоб композиція "дихала повітрям".

"Навіть невеликий вінтажний акцент — це спосіб подарувати дому тепло спогадів", — каже Робінсон.

У світі, де технології та штучний блиск стають нормою, повернення до минулого має особливу силу. Вінтажна ялинка нагадує, що святковий настрій не у кількості гірлянд, а у відчутті затишку.

"Марта Стюарт вкотре довела: щоб бути стильним, не потрібно перевантажувати простір — іноді достатньо одного влучного акценту, який пробуджує спогади", — пише видання.

