Устаревшие рождественские тренды и как дизайнеры украшают взамен (фото)

Люди украшают елку. Фото: Freepik

Праздничный период заставляет присматриваться к дому внимательнее, ведь именно зимой дизайн интерьер находится в центре внимания гостей. Однако тренды, которые казались эффектными несколько сезонов назад, сейчас уже выглядят устаревшими.

Поскольку декор используется лишь в течение короткого времени, изменения в дизайнерских подходах становятся особенно заметными — клише быстро теряют актуальность, пишет издание Homes & Gardens.

Реклама

Читайте также:

Холодный минимализм в рождественском декоре

Монохром и стерильные композиции уже не передают рождественского тепла.

"Люди снова хотят традиционности и атмосферы домашнего праздника", — отмечает дизайнер Престон Конрад.

Новое направление — это сочетание фактур, винтажа и предметов с историей.

Что сейчас работает лучше всего:

сочетание винтажных мелочей с современными элементами;

использование семейных реликвий в зоне гостиной;

природные материалы вместо пластиковых украшений.

Рождественский стол. Фото: Nancy Betty

Красный и зеленый в рождественском оформлении

Традиционные краски не исчезают, однако правило "декор только в красном и зеленом" считают устаревшим. Используйте цвета, которые уже есть в вашем интерьере, это экономнее и выглядит гармоничнее.

Популярные оттенки 2025 года:

сапфировый и глубокий синий;

теплая фуксия и сливовый;

изумрудный, бирюзовый и темный нефрит.

Носки сверху камина. Фото: Grey Joyner Interiors

Цветные огоньки на рождественской елке

Яркие мигающие лампочки дизайнер Хелена Клунис-Росс называет "визуальным шумом". Она рекомендует теплые маленькие LED-огни, спрятанные вглубь веток.

Если хочется цвета, стоит ограничиться одним или двумя тонами.

Новогодняя елка. Фото: Katharine Pooley

Мишура в рождественском декоре

Блестящая мишура уже давно потеряла актуальность.

"Тинсел окончательно потерял свою привлекательность", — отмечает дизайнер Кэтрин Пули.

Новогодняя мишура. Фото: Jon Day

Зато в тренде природные и ремесленные материалы.

Что выбирают дизайнеры:

резное дерево;

матовое или прозрачное стекло;

фетр, лен, натуральные ветки.

Стильный декор может быть бесплатным: окрашенные металлизированной краской листья магнолии выглядят эффектнее фабричной мишуры.

Отсутствие индивидуальности

Главный тренд 2025 года — личность в центре декора. Елки больше не должны выглядеть "отредактированными".

Украшенная елка. Фото: Katharine Pooley

Как вернуть аутентичность:

смешать фактуры и формы игрушек;

использовать детские поделки и семейные украшения;

добавить природные элементы: шишки, сухоцветы, ветки.

Дизайнеры советуют искать вдохновение в витринах модных брендов — именно там появляются самые современные сезонные идеи.

Как сообщалось, ежегодные поиски новых идей для праздничного декора часто заставляют нас забыть о классических решениях. В этом году икона домашнего уюта Марта Стюарт решила вернуться к традициям, и этот выбор поразил даже экспертов по дизайну интерьера.

Также мы рассказывали, что с приближением Нового года 2026 праздничная атмосфера традиционно начинается на кухне, где смешиваются ароматы мандаринов, глинтвейна и свежей выпечки. Чтобы усилить этот уют и привлечь удачу в год Красной Огненной Лошади, стоит добавить соответствующий декор. Грамотно подобранные детали создадут особое праздничное настроение в эти зимние дни.