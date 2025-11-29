Устаревшие рождественские тренды и как дизайнеры украшают взамен (фото)

Рождественский декор обновился — что уже не в тренде в 2025 году
Праздничный период заставляет присматриваться к дому внимательнее, ведь именно зимой дизайн интерьер находится в центре внимания гостей. Однако тренды, которые казались эффектными несколько сезонов назад, сейчас уже выглядят устаревшими.
Поскольку декор используется лишь в течение короткого времени, изменения в дизайнерских подходах становятся особенно заметными — клише быстро теряют актуальность, пишет издание Homes & Gardens.
Холодный минимализм в рождественском декоре
Монохром и стерильные композиции уже не передают рождественского тепла.
"Люди снова хотят традиционности и атмосферы домашнего праздника", — отмечает дизайнер Престон Конрад.
Новое направление — это сочетание фактур, винтажа и предметов с историей.
Что сейчас работает лучше всего:
- сочетание винтажных мелочей с современными элементами;
- использование семейных реликвий в зоне гостиной;
- природные материалы вместо пластиковых украшений.
Красный и зеленый в рождественском оформлении
Традиционные краски не исчезают, однако правило "декор только в красном и зеленом" считают устаревшим. Используйте цвета, которые уже есть в вашем интерьере, это экономнее и выглядит гармоничнее.
Популярные оттенки 2025 года:
- сапфировый и глубокий синий;
- теплая фуксия и сливовый;
- изумрудный, бирюзовый и темный нефрит.
Цветные огоньки на рождественской елке
Яркие мигающие лампочки дизайнер Хелена Клунис-Росс называет "визуальным шумом". Она рекомендует теплые маленькие LED-огни, спрятанные вглубь веток.
Если хочется цвета, стоит ограничиться одним или двумя тонами.
Мишура в рождественском декоре
Блестящая мишура уже давно потеряла актуальность.
"Тинсел окончательно потерял свою привлекательность", — отмечает дизайнер Кэтрин Пули.
Зато в тренде природные и ремесленные материалы.
Что выбирают дизайнеры:
- резное дерево;
- матовое или прозрачное стекло;
- фетр, лен, натуральные ветки.
Стильный декор может быть бесплатным: окрашенные металлизированной краской листья магнолии выглядят эффектнее фабричной мишуры.
Отсутствие индивидуальности
Главный тренд 2025 года — личность в центре декора. Елки больше не должны выглядеть "отредактированными".
Как вернуть аутентичность:
- смешать фактуры и формы игрушек;
- использовать детские поделки и семейные украшения;
- добавить природные элементы: шишки, сухоцветы, ветки.
Дизайнеры советуют искать вдохновение в витринах модных брендов — именно там появляются самые современные сезонные идеи.
