Главная Рынок недвижимости Рождественский декор обновился — что уже не в тренде в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 23:05
Устаревшие рождественские тренды и как дизайнеры украшают взамен (фото)
Люди украшают елку. Фото: Freepik

Праздничный период заставляет присматриваться к дому внимательнее, ведь именно зимой дизайн интерьер находится в центре внимания гостей. Однако тренды, которые казались эффектными несколько сезонов назад, сейчас уже выглядят устаревшими.

Поскольку декор используется лишь в течение короткого времени, изменения в дизайнерских подходах становятся особенно заметными — клише быстро теряют актуальность, пишет издание Homes & Gardens.

Холодный минимализм в рождественском декоре

Монохром и стерильные композиции уже не передают рождественского тепла.

"Люди снова хотят традиционности и атмосферы домашнего праздника", — отмечает дизайнер Престон Конрад.

Новое направление — это сочетание фактур, винтажа и предметов с историей.

Что сейчас работает лучше всего:

  • сочетание винтажных мелочей с современными элементами;
  • использование семейных реликвий в зоне гостиной;
  • природные материалы вместо пластиковых украшений.

 

Різдвяний декор оновився — що вже не в тренді у 2025 році - фото 1
Рождественский стол. Фото: Nancy Betty

Красный и зеленый в рождественском оформлении

Традиционные краски не исчезают, однако правило "декор только в красном и зеленом" считают устаревшим. Используйте цвета, которые уже есть в вашем интерьере, это экономнее и выглядит гармоничнее.

Популярные оттенки 2025 года:

  • сапфировый и глубокий синий;
  • теплая фуксия и сливовый;
  • изумрудный, бирюзовый и темный нефрит.

 

Різдвяний декор оновився — що вже не в тренді у 2025 році - фото 2
Носки сверху камина. Фото: Grey Joyner Interiors

Цветные огоньки на рождественской елке

Яркие мигающие лампочки дизайнер Хелена Клунис-Росс называет "визуальным шумом". Она рекомендует теплые маленькие LED-огни, спрятанные вглубь веток.

Если хочется цвета, стоит ограничиться одним или двумя тонами.

 

Різдвяний декор оновився — що вже не в тренді у 2025 році - фото 3
Новогодняя елка. Фото: Katharine Pooley

Мишура в рождественском декоре

Блестящая мишура уже давно потеряла актуальность.

"Тинсел окончательно потерял свою привлекательность", — отмечает дизайнер Кэтрин Пули.

 

Різдвяний декор оновився — що вже не в тренді у 2025 році - фото 4
Новогодняя мишура. Фото: Jon Day

Зато в тренде природные и ремесленные материалы.

Что выбирают дизайнеры:

  • резное дерево;
  • матовое или прозрачное стекло;
  • фетр, лен, натуральные ветки.

Стильный декор может быть бесплатным: окрашенные металлизированной краской листья магнолии выглядят эффектнее фабричной мишуры.

Отсутствие индивидуальности

Главный тренд 2025 года — личность в центре декора. Елки больше не должны выглядеть "отредактированными".

 

Різдвяний декор оновився — що вже не в тренді у 2025 році - фото 5
Украшенная елка. Фото: Katharine Pooley

Как вернуть аутентичность:

  • смешать фактуры и формы игрушек;
  • использовать детские поделки и семейные украшения;
  • добавить природные элементы: шишки, сухоцветы, ветки.

Дизайнеры советуют искать вдохновение в витринах модных брендов — именно там появляются самые современные сезонные идеи.

Как сообщалось, ежегодные поиски новых идей для праздничного декора часто заставляют нас забыть о классических решениях. В этом году икона домашнего уюта Марта Стюарт решила вернуться к традициям, и этот выбор поразил даже экспертов по дизайну интерьера.

Также мы рассказывали, что с приближением Нового года 2026 праздничная атмосфера традиционно начинается на кухне, где смешиваются ароматы мандаринов, глинтвейна и свежей выпечки. Чтобы усилить этот уют и привлечь удачу в год Красной Огненной Лошади, стоит добавить соответствующий декор. Грамотно подобранные детали создадут особое праздничное настроение в эти зимние дни.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
