Типове планування сталінок та особливості квартир цього періоду (схема)

Будинок сталінського періоду. Фото: DomRie

Сталінки — це житлові будинки, зведені в СРСР переважно з 1935 по початок 1960-х років, у період правління Йосипа Сталіна. Вони будувалися для партійних діячів, науковців та військових, тому мають міцну конструкцію та якісні матеріали.

У більшості великих міст України — від Києва до Харкова та Львова — такі споруди стали архітектурною візитівкою цілих районів, пише ресурс DomRie. Їх часто можна впізнати по масивних фасадах, декоративних елементах та високих арках.

Архітектурні особливості сталінських будинків

Будинки епохи сталінського ампіру мають монументальний вигляд і зведені за класичними принципами симетрії. Їх основні риси:

5-8 поверхів, рідше — більше;

цегляні стіни товщиною до 2,5 цеглин;

високі стелі — від 2,8 до 3,5 м;

широкі під’їзди з парадними сходами;

колони, ліпнина, карнизи на фасадах;

просторі вікна, що забезпечують добру інсоляцію.

Умовно всі сталінки поділяються на номенклатурні — з кращими планами та обробкою, і рядові, що будувалися для інженерів та працівників. Перші часто розташовані у центральних районах міст, з великими кімнатами та кількома санвузлами, другі — простіші, але не менш якісні.

Яке планування мають квартири у сталінках

Планування сталінок вважається одним із найзручніших серед старого житлового фонду. Вони створювалися за принципом "комфорту без надмірностей".

Планування 1-кімнатної квартири в сталінці. Фото: sezamka.kiev.ua

Серед характерних рис:

великі кімнати правильної форми, часто з нішами;

ізольовані кухні площею від 8 кв. м і більше;

окремі підсобні приміщення — комори, гардеробні, кладові;

вікна на дві сторони, що забезпечує хорошу вентиляцію;

широкі коридори та передпокої.

Планування 2-кімнатної квартири в сталінці. Фото: dim.ria

Навіть однокімнатна квартира у сталінці має площу близько 40-45 кв. м, а трикімнатна може перевищувати 100 кв. м. Це суттєво більше, ніж у хрущовках чи типових панельних будинках.

Планування 3-кімнатної квартири в сталінці. Фото: dim.ria

Переваги сталінських квартир

Попри поважний вік, сталінки досі користуються попитом серед покупців. Основні причини популярності — якість будівництва та комфорт.

Серед переваг:

Високі стелі, що створюють відчуття простору. Товсті стіни, які добре тримають тепло та шум. Якісна вентиляція — у кожній кімнаті передбачені шахти. Багато світла завдяки великим вікнам. Міцні перекриття, які дозволяють перепланування.

"У таких квартирах комфортно жити й сьогодні, особливо після сучасного ремонту. Завдяки товстим стінам температура в них стабільна навіть у спеку чи холод", — пише видання.

Недоліки сталінок, про які варто знати

Водночас покупці повинні враховувати, що ці будинки мають свої обмеження:

у більшості п’ятиповерхових будинків немає ліфтів;

санвузли часто невеликі або суміщені;

старі інженерні мережі вимагають заміни;

іноді зустрічаються прохідні кімнати або довгі коридори;

відсутність балконів у ранніх проектах.

Також варто зважати на зношеність комунікацій, оскільки багато будинків давно не проходили капітального ремонту. Однак, попри ці нюанси, сталінки залишаються одним із найкращих прикладів житлової архітектури минулого століття.

Чому сталінки залишаються затребуваними

Попит на квартири у сталінських будинках не зменшується. Їх обирають ті, хто цінує якість, висоту стель і простір. Багато власників переобладнують такі квартири у сучасному стилі, зберігаючи при цьому історичні деталі — ліпнину, двері, паркет.

Сталінки поєднують у собі атмосферу старого міста та можливості сучасного життя. Саме тому вони вважаються не просто житлом, а частиною архітектурної спадщини, яку хочеться зберігати.

Раніше ми розбиралися, в квартирах яких будівель — сталінки чи хрущовки — комфортніше жити. Адже ці види будинків символізують різні епохи та державні пріоритети — від демонстрації могутності до подолання житлової кризи.

Також ми розповідали про типове планування квартир у хрущовках. Ці легендарні багатоповерхівки характеризуються низькими стелями та тісними кухнями, що й досі створює незручності для багатьох сучасних мешканців.