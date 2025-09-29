Сталінки та хрущовки — які відмінності планування квартир у будинках

Хрущовка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Сталінки та хрущовки досі формують вигляд українських міст, хоча між ними лежить ціла епоха. Обидва типи житла народилися з різних завдань держави — демонструвати міць чи вирішити житлову кризу. Але найцікавіше — їхнє планування, яке визначає зручність життя мешканців навіть сьогодні.

Ці будинку відображають різні підходи до будівництва житла в періоди правління Сталіна та Хрущова, пише "24 канал". Сталінки зводилися з 1930-х до початку 1960-х років, переважно в центральних районах, для еліти, робітників і чиновників.

Хрущовки почали будувати в 1956 році для вирішення житлової кризи через масову урбанізацію. Вони розміщувалися в спальних районах, щоб швидко забезпечити квартирами населення.

Сталінки з акцентом на простір

Сталінки з’явилися в 1930-1950-х роках і відразу вирізнялися монументальністю. Їх будували з цегли або каменю, проєктували індивідуально, уникаючи шаблонів.

Високі стелі 3-3,5 метри створювали відчуття свободи навіть у невеликих квартирах. Просторі сходові клітки, широкі коридори й архітектурний декор додавали відчуття величі.

Завдяки товстим стінам сталінки мають чудову тепло- й звукоізоляцію. Розташування в центрі міст робило їх зручними для життя еліти та робітників. Такі квартири вражали відчуттям простору, але перепланувати їх сьогодні непросто через велику кількість несучих стін.

Сталінка у Києві. Фото: Воднік

Хрущовки за принципом економії

Коли в середині 1950-х країна зіткнулася з нестачею житла, почалася епоха хрущовок. Вони будувалися з залізобетонних панелей за типовими проєктами. Низькі стелі 2,5-2,7 метра й маленькі кухні 5-6 квадратних метрів відразу стали їхньою візитівкою.

Квартири мали стандартне планування, без унікальних рішень. Вузькі коридори, тісні кімнати й тонкі стіни робили житло менш комфортним. Хрущовки задумувалися як тимчасове рішення на 25-50 років, але й досі залишаються заселеними завдяки ремонту й переплануванням.

Хрущовка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Чим відрізняється планування сталінок і хрущовок

Різниця між ними очевидна вже з порога. У сталінках відчувається простір і висота, у хрущовках — компактність і економія. Сталінки складно адаптувати під сучасні стандарти, зате вони дарують відчуття міцності й надійності. Хрущовки, навпаки, легко перепланувати, але їхні маленькі кімнати обмежують фантазію.

Розташування теж відіграє роль: сталінки здебільшого в центрі, що додає їм вартості, тоді як хрущовки займають спальні райони й становлять більшу частину масової забудови.

Переваги та недоліки

Сталінки вирізняються просторими квартирами, високими стелями та міцними конструкціями. Розташування в центрі забезпечує зручність. Товсті стіни зберігають тепло і блокують шум.

Водночас є і недоліки:

старі комунікації потребують ремонту;

відсутність ліфтів у багатьох будинках;

складність перепланування.

Хрущовки доступні за ціною та кількістю пропозицій на ринку. Планування гнучке, дозволяє об’єднувати кімнати чи створювати сучасні інтер’єри.

Але низькі стелі та маленькі кімнати створюють тісноту. Також тонкі стіни пропускають шум, а комунікації часто потребують ремонту.

