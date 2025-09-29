Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Сталінки та хрущовки — в яких квартирах комфортніше жити

Сталінки та хрущовки — в яких квартирах комфортніше жити

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 20:12
Сталінки та хрущовки — які відмінності планування квартир у будинках
Хрущовка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Сталінки та хрущовки досі формують вигляд українських міст, хоча між ними лежить ціла епоха. Обидва типи житла народилися з різних завдань держави — демонструвати міць чи вирішити житлову кризу. Але найцікавіше — їхнє планування, яке визначає зручність життя мешканців навіть сьогодні.

Ці будинку відображають різні підходи до будівництва житла в періоди правління Сталіна та Хрущова, пише "24 канал". Сталінки зводилися з 1930-х до початку 1960-х років, переважно в центральних районах, для еліти, робітників і чиновників. 

Реклама
Читайте також:

Хрущовки почали будувати в 1956 році для вирішення житлової кризи через масову урбанізацію. Вони розміщувалися в спальних районах, щоб швидко забезпечити квартирами населення. 

Сталінки з акцентом на простір

Сталінки з’явилися в 1930-1950-х роках і відразу вирізнялися монументальністю. Їх будували з цегли або каменю, проєктували індивідуально, уникаючи шаблонів. 

Високі стелі 3-3,5 метри створювали відчуття свободи навіть у невеликих квартирах. Просторі сходові клітки, широкі коридори й архітектурний декор додавали відчуття величі.

Завдяки товстим стінам сталінки мають чудову тепло- й звукоізоляцію. Розташування в центрі міст робило їх зручними для життя еліти та робітників. Такі квартири вражали відчуттям простору, але перепланувати їх сьогодні непросто через велику кількість несучих стін.

 

Сталінки та хрущовки — в яких квартирах комфортніше жити - фото 1
Сталінка у Києві. Фото: Воднік

Хрущовки за принципом економії

Коли в середині 1950-х країна зіткнулася з нестачею житла, почалася епоха хрущовок. Вони будувалися з залізобетонних панелей за типовими проєктами. Низькі стелі 2,5-2,7 метра й маленькі кухні 5-6 квадратних метрів відразу стали їхньою візитівкою.

Квартири мали стандартне планування, без унікальних рішень. Вузькі коридори, тісні кімнати й тонкі стіни робили житло менш комфортним. Хрущовки задумувалися як тимчасове рішення на 25-50 років, але й досі залишаються заселеними завдяки ремонту й переплануванням.

 

Сталінки та хрущовки — в яких квартирах комфортніше жити - фото 2
Хрущовка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Чим відрізняється планування сталінок і хрущовок

Різниця між ними очевидна вже з порога. У сталінках відчувається простір і висота, у хрущовках — компактність і економія. Сталінки складно адаптувати під сучасні стандарти, зате вони дарують відчуття міцності й надійності. Хрущовки, навпаки, легко перепланувати, але їхні маленькі кімнати обмежують фантазію.

Розташування теж відіграє роль: сталінки здебільшого в центрі, що додає їм вартості, тоді як хрущовки займають спальні райони й становлять більшу частину масової забудови.

Переваги та недоліки 

Сталінки вирізняються просторими квартирами, високими стелями та міцними конструкціями. Розташування в центрі забезпечує зручність. Товсті стіни зберігають тепло і блокують шум. 

Водночас є і недоліки: 

  • старі комунікації потребують ремонту;
  • відсутність ліфтів у багатьох будинках;
  • складність перепланування.

Хрущовки доступні за ціною та кількістю пропозицій на ринку. Планування гнучке, дозволяє об’єднувати кімнати чи створювати сучасні інтер’єри. 

Але низькі стелі та маленькі кімнати створюють тісноту. Також тонкі стіни пропускають шум, а комунікації часто потребують ремонту.

Раніше ми розповідали про типові схеми планування квартир у хрущовках.

Також повідомлялось, що соціальні норми площі житла в Україні, що є ключовим критерієм для розрахунку житлових субсидій та пільг, викликають тривалі дискусії. Існують дедалі активніші пропозиції щодо збільшення цих норм, щоб краще відповідати сучасним потребам населення та підвищити ефективність державної підтримки.

СРСР нерухомість хрущовки Дизайн квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації