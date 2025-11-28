Цены на квартиры в новостройках в 2026 году — будет ли бум и где недвижимость подорожает больше всего

Строительство. Фото: Pexels

Рынок недвижимости Украины сейчас находится под влиянием многих факторов: война, экономическая нестабильность, иммиграция, государственные программы финансирования жилья и высокие затраты на строительство. Несмотря на трудности, первичный рынок квартир продолжает демонстрировать интересную динамику.

Новини.LIVE разбирались, как он изменится в 2026 году.

Реклама

Читайте также:

Основные драйверы формирования цен

На формирование цен на недвижимость в следующем году будет влиять 5 основных факторов, рассказала Новини.LIVE риелтор Марина Куць:

стоимость строительства;

финансирование;

безопасность и региональные риски;

население и миграция;

рынок аренды.

"Цены на жилье зависят от себестоимости строительных материалов, логистики и заработных плат. Потому что когда дорожают материалы, застройщики обычно перекладывают это на покупателя, что давит вверх цены на первичном рынке", — пояснила эксперт.

В то же время ипотечное кредитование по госпрограммам сейчас остается одним из ключевых источников спроса. А он, кстати, концентрируется в крупных городах, особенно в центральных и западных регионах, считает Марина Куць.

"В то же время высокий спрос на аренду, который мы наблюдаем в крупных городах, поддерживает спрос на покупку, особенно если люди рассматривают недвижимость как инвестицию", — добавила эксперт.

Прогнозы на 2026 год: будет "бум" или спад

"Судя по ситуации на рынке, нас ждет сценарий умеренного роста. Если спрос на жилье будет расти, в частности, благодаря программам ипотеки и аренды, а стоимость строительства будет оставаться стабильной, то первичный рынок может продолжить расти, однако медленнее, чем раньше", — отметила Марина Куць.

В престижных районах или безопасных регионах цены будут продолжать расти, а в менее стабильных или рисковых районах темпы роста будут гораздо ниже.

"В общем, "бум недвижимости" в классическом понимании вряд ли будет. Скорее, рынок ожидает стабильный, но осторожный рост", — добавила эксперт.

По ее словам, "бум" на недвижимость может произойти только в одном случае: если закончится война, и люди начнут возвращаться из-за границы.

Что будет с ценами на первичном рынке недвижимости в ключевых городах

В целом, по словам риелтора, подорожание первичной недвижимости может произойти до 15%-20% в течение 2026 года. Она отметила, что Одесса может стать лидером по росту цен на "первичку".

"Если говорить о Киеве — то здесь рост цен может быть от 5 до 20%. К столице традиционно высокий интерес. Однако высокая себестоимость и риски строительства могут сдерживать потенциальных покупателей, которые будут делать выбор в пользу пригорода", — добавила Марина Куць.

В Одессе, по ее словам, цены на "первичку" в следующем году могут вырасти на 10-18%, особенно на однокомнатные квартиры.

Харьков в контексте первичного рынка недвижимости прибавит в цене от 8 до 15% за счет большой потребности в новостройках.

Во Львове, как в целом, и по всему западному региону, благодаря мощному спросу на жилье, в следующем году цена на "первичку" может вырасти на 7-14% за квадратный метр, считает эксперт.

Что касается Днепра, то темпы роста пока относительно умеренные. Соответственно, в следующем году цены на один квадратный метр первичного жилья вырастет от 3 до 10%.

Ранее мы выяснили, что некоторые потенциальные покупатели недвижимости премиум-класса изменили свое отношение к городскому многоэтажному жилью. Также эксперт рассказала, какое жилье будут покупать украинцы после войны.