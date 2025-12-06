Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Аренда и право собственности — может ли квартирант отсудить жилье

Аренда и право собственности — может ли квартирант отсудить жилье

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 20:12
Может ли квартирант отсудить жилье после длительной аренды — нормы законодательства
Мужчина и женщина изучают документы. Фото: Freepik

Во время военного положения арендный рынок жилья продолжает расширяться — украинцы переезжают, ищут более безопасные регионы и заключают все больше договоров. На этом фоне растет количество юридических споров между сторонами, ведь каждый стремится защитить свои интересы. Один из самых частых вопросов касается границ прав арендатора.

Может ли человек, который живет в квартире годами, получить возможность претендовать на нее? Как подчеркивает адвокат Татьяна Даниленко в комментарии "РБК-Украина", длительность проживания не наделяет нанимателя никакими имущественными правами.

Реклама
Читайте также:

"Аренда всегда остается временным пользованием, а не формой владения", — подчеркнула она.

Право собственности на жилье и аренда

Несмотря на распространенные опасения владельцев, закон прямо защищает их интересы. Основы правового режима определены Конституцией Украины и профильным законодательством.

"Если право собственности оформлено надлежащим образом, ни один квартирант не может его оспорить — даже после многих лет проживания", — отмечает Даниленко.

Украинское право устанавливает, что:

  • пользование не равно владению — длительная аренда не дает путей к приобретению собственности;
  • право собственности является незыблемым, и никто не может быть его лишен незаконным способом;
  • любое ограничение возможно только по закону, а аренда не подпадает под такие основания.

То есть наниматель получает доступ к жилью только на срок, четко определенный договором. После завершения аренды право пользования прекращается автоматически.

Кто имеет право сдавать жилье в аренду

Закон требует, чтобы арендодателем был именно владелец имущества. Все его права подтверждает запись в Государственном реестре вещных прав.

Именно владелец решает, что делать с квартирой:

  • продать;
  • подарить;
  • завещать;
  • сдать в аренду;
  • заключить другие сделки.

Арендатор не может претендовать на эти действия и не приобретает никаких элементов контроля над недвижимостью.

Как избежать рисков при аренде

Эксперт советует подходить к договорам внимательно, поскольку именно документация определяет границы ответственности сторон. 

"К юристам часто обращаются и наниматели, и собственники — первые хотят гарантий безопасности проживания, вторые боятся потерять жилье из-за недобросовестных людей", — подчеркивает Даниленко.

При оформлении аренды стоит учесть:

Документы, которые нужно проверить:

  • выписка из реестра вещных прав;
  • документы, подтверждающие личность владельца;
  • предыдущие договоры, если они существуют.

Пункты договора, которые должны быть четкими:

  • срок аренды;
  • плата и порядок ее внесения;
  • правила пользования имуществом;
  • условия досрочного расторжения.

Как сообщалось, письменный договор найма жилья служит ключевым инструментом для обеспечения прав обеих сторон — как наймодателя, так и нанимателя. Нотариальное удостоверение этого документа необходимо только для сделок, заключенных на срок, превышающий три года, хотя его государственная регистрация не является обязательной, она значительно укрепляет юридическую защиту сторон и минимизирует потенциальные конфликты.

Также мы рассказывали, что многих арендодателей неизменно беспокоит вопрос: должны ли они строго придерживаться минимальных ставок, установленных государством, при сдаче своего жилья? Хотя в законодательстве действительно есть определенные ограничения, существует ключевое исключение, дающее собственникам право самостоятельно устанавливать арендную плату.

недвижимость жилье аренда квартира собственность
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации